Какой сегодня праздник: 13 декабря 2017 года

Знаете ли вы, что 13 декабря 1797 года родился известный немецкий поэт Генрих Гейне? О том, чем еще ознаменовано 13 декабря — в обзоре Sputnik.

Что произошло 13 декабря

В 1967 году в США состоялся успешный запуск космического аппарата "Пионер-8".

В 1996 году Кофи Аннан был избран генеральным секретарем ООН.

13 декабря все иудеи отмечают второй по значимости религиозный праздник Ханука.

Кто родился 13 декабря

13 декабря в православном календаре

Православные 13 декабря 2017 чтут память апостола Андрея Первозванного, святителя Фрументия, священномученика Иоанна Честнова.

Именины

В этот день именины у Андрея и Ивана.

13 декабря в народном календаре

В этот день крестьяне в реках, озерах и даже колодцах слушали воду: если вода спокойная, значит зима будет теплой, если стоит гул, то надо ждать бурь. Если в этот день шел снег, то, по приметам, он должен пролежать еще 110 дней.

Девушки 13 декабря молились святому Андрею Первозванному о женихах. Также вечером за трапезой крестьянки отламывали кусок хлеба и перед сном клали его под подушку, приговаривая: "Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать".