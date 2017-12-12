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Какой сегодня праздник: 13 декабря 2017 года
13.12.2017 07:12 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 13 декабря 1797 года родился известный немецкий поэт Генрих Гейне? О том, чем еще ознаменовано 13 декабря — в обзоре Sputnik.
Что произошло 13 декабря
В 1967 году в США состоялся успешный запуск космического аппарата "Пионер-8".
В 1996 году Кофи Аннан был избран генеральным секретарем ООН.
13 декабря все иудеи отмечают второй по значимости религиозный праздник Ханука.
Кто родился 13 декабря
13 декабря в православном календаре
Православные 13 декабря 2017 чтут память апостола Андрея Первозванного, святителя Фрументия, священномученика Иоанна Честнова.
Именины
В этот день именины у Андрея и Ивана.
13 декабря в народном календаре
В этот день крестьяне в реках, озерах и даже колодцах слушали воду: если вода спокойная, значит зима будет теплой, если стоит гул, то надо ждать бурь. Если в этот день шел снег, то, по приметам, он должен пролежать еще 110 дней.
Девушки 13 декабря молились святому Андрею Первозванному о женихах. Также вечером за трапезой крестьянки отламывали кусок хлеба и перед сном клали его под подушку, приговаривая: "Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать".
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Этот день является 347-м в григорианском календаре, до Нового года остается 18 дней.
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