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Более 400 рейсов отменили в аэропорту Торонто из-за снегопада
13.12.2017 11:24 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек – Sputnik. Аэропорт Pearson в Торонто отменил 194 прибывающих рейса и 208 вылетов из-за первого серьезного снегопада в сезоне, об этом администрация воздушной гавани сообщила на своей странице в Twitter.
"В прогнозе погоды снег, и это может повлиять на расписание", – предупредила администрация аэропорта.
В некоторых районах столицы Канады высота снежного покрова утром в среду 13 декабря составляла от восьми до десяти сантиметров. Снегопады – привычное явление для Торонто, для борьбы с осадками традиционно направляют несколько сотен единиц техники.
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Администрация аэропорта попросила пассажиров просят проверять статус рейса в сети накануне вылета.
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