Более 400 рейсов отменили в аэропорту Торонто из-за снегопада

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Аэропорт Pearson в Торонто отменил 194 прибывающих рейса и 208 вылетов из-за первого серьезного снегопада в сезоне, об этом администрация воздушной гавани сообщила на своей странице в Twitter.

Winter is here! The weather may impact some flights this morning, don’t forget to check your flight status with your airline or at https://t.co/im60P3D7VP before travelling to the airport. — Toronto Pearson (@TorontoPearson) 12 декабря 2017 г.

"В прогнозе погоды снег, и это может повлиять на расписание", – предупредила администрация аэропорта.

В некоторых районах столицы Канады высота снежного покрова утром в среду 13 декабря составляла от восьми до десяти сантиметров. Снегопады – привычное явление для Торонто, для борьбы с осадками традиционно направляют несколько сотен единиц техники.