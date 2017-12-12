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Ханука – 2017: интересные факты о празднике света

13.12.2017 12:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Традиции этого праздника уходят корнями в историю, которой уже более двух тысяч лет. Тогда евреи освободили Иерусалим и в оскверненном храме нашли сосуд с оливковым маслом, которого должно было хватить на один день горения священного огня. Но произошло чудо, и менора горела целых 8 дней.

В Хануку каждый из ханукальных огней должен гореть после появления звезд и не менее получаса. Ханукию ставят всегда на самое видное место, ее должен видеть каждый, чтобы как можно больше людей знали о чуде Всевышнего.

Праздничный ханукальный огонь нельзя использовать для будничных дел, даже огоньки меноры зажигают от особой отдельной свечи.

В нынешнем году иудеи отмечают важный праздник с 12 по 20 декабря.

Об истории и традициях Хануки читайте в обзоре Sputnik.

 
 
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12 декабря все иудеи начали отмечать значимый религиозный праздник – Хануку.

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