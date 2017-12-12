Знаки зодиака, с которыми невозможно ужиться: от большей степени к меньшей

Чувствовать себя некомфортно в своем собственном доме – ужасно. Не все люди могут ужиться вместе: один привык к чистоте и порядку, а другой самый настоящий грязнуля. Все мы разные, и каждый из нас имеет свои особенности. Итак, астрология поможет разобраться в том, с какими из знаков зодиака вам было бы ужиться труднее всего, а с какими проще.





1. Дева

Вы знаете, какими строгими перфекционистами могут быть Девы? Если вы откладываете уборку уже которую неделю или возвращаете вещи не в идеальном состоянии, у вас будут большие неприятности. Девы это ненавидят, поэтому вам с ними не ужиться.

2. Водолей

Водолеи – люди закрытые, и они не привыкли проявлять свои эмоции, а значит тем самым они могут заставить своего партнера чувствовать себя неловко. Если вы привыкли жить с человеком, с которым можно проболтать всю ночь, то Водолеи – не вариант.

3. Стрелец

Стрельцы постоянно где-то бродят и находятся в безостановочном движении. Если вы будете жить вместе с человеком этого знака не удивляйтесь, если вы однажды не застанете его дома – вполне возможно, что он уже на пути в Австралию, чтобы немного развеяться.

4. Рыбы

Если вы живете вместе с Рыбами, у вас будет постоянное ощущение, что даже когда они находятся в комнате, их словно и нет. Рыбы очень часто витают где-то далеко в своих мечтах и фантазиях. Они очень креативны, но иногда их творчество ведет к беспорядку.

5. Лев

Лев требует много внимания к своей персоне, даже когда он находится в домашней обстановке. Львы любят развлекаться, и если вы не любите шумные компании и вечеринки, то Лев для вас – это очень некомфортный сосед. Единственный плюс – это безудержная щедрость Льва.

6. Телец

С Тельцами может быть трудно жить, потому что они упрямы и не привыкли идти на компромиссы. Этот знак – маньяк порядка и чистоты, и его бесят ваши грязные руки, даже если вы весь день провозились в саду. Зато он умеет и любит готовить.

7. Овен

С Овнами очень весело. Но беда в том, что они бывают невнимательными и бестактными. Если им что-то не понравится, они скажут об этом прямо вам в лоб, не подумав, заденет ли сказанное ваши чувства или нет. Овны – люди недисциплинированные, они любят развлекаться, а не заниматься домашними хлопотами.

8. Скорпион

Скорпионы обладают хорошо развитой интуицией: они знают, что вы чувствуете, прежде чем вы это озвучите. Со Скорпионами может быть трудно ужиться из-за того, что они слишком ревнивы и привыкли манипулировать. Но знайте, если вы заработали его доверие – у вас появился верный друг на всю жизнь.

9. Близнецы

С Близнецами не особо сложно жить, пока вы не столкнетесь с их неспособностью принимать решения. В целом, это веселые, разговорчивые и приятные люди, хотя несколько безответственные: они вечно забывают о том, что нужно сделать, и не всегда держат свое слово.

10. Весы

Весы – самые приятные соседи. Они стремятся сделать свой дом комфортным и уютным. Они внимательно выслушают вас, если вам надо поговорить по душам. Если у Весов нет мотивации, то они могут лениться. А еще этому знаку периодически необходимо выплескивать отрицательные эмоции.

11. Козерог

Козероги очень ответственные, надежные и заботливые. Они всегда следят за тем, чтобы счета оплачивались вовремя, и чтобы все в доме работало так, как нужно. У Козерогов нет необоснованных ожиданий от других людей, и они понимают, что каждый человек имеет свои плюсы и минусы.

12. Рак

Комфорт в доме жизненно необходим для любого Рака. Он всегда будут ждать вас там, заботиться и оберегать. А если вам необходима помощь и поддержка, то только он всегда будет рядом. Раки – это именно те люди, с которыми проще и приятнее всего жить.

Текст: Flytothesky.ru