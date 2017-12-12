5 типов разговора типичного нарцисса

Люди с нарциссическими или психопатическими чертами часто надевают на себя маску для общения с окружающими, чтобы прощупать собеседника, банально втереться в доверие, а затем манипулировать им. К счастью, вы можете вовремя обратить внимание на некоторые подсказки, а точнее типичные разговоры нарцисса и его тактику. Следите за контекстом ваших бесед и будьте начеку!





1. Он немедленно перед вами раскрывается

Его предала и разорила жена. Ему не дают общаться с детьми. Его преследуют спецслужбы. Да, он все еще женат, но только потому, что его жена очень нестабильна, и она покончит с собой, если он прямо сейчас её бросит. Как бы не выглядела такая «откровенность», знайте, нарцисс вас тестирует, чтобы понять, действительно ли вы заслуживаете доверия. Он очень торопит события и сразу же хочет стать для вас близким человеком, возможно, даже в течение нескольких минут после знакомства с вами.

Реальный мотив: Такая его открытость – это желание вызвать у вас сочувствие и произвести впечатление. Чем крепче вы к нему привязываетесь и чем сильнее реагируете, тем быстрее может начаться следующий этап манипуляции.

2. Он постоянно повторяет «конфиденциальную» информацию, которой уже делился с вами

Рассказы о «плохой» жене или зловредном боссе будут повторяться дословно или почти дословно при каждой встрече с вами. Конечно, у всех нас есть свои сокровенные истории, но в данном случае вам нужно обратить пристальное внимание на характер повторяющейся информации.

Реальный мотив: Этот человек, вероятно, использует привычный и заученный сценарий. Нарциссы вообще очень словоохотливы, а фальшь и лицемерие – это их вторая натура. Иногда даже они лгут ради собственного развлечения. Кроме того, они не признают ценности своего собеседника как человека, потому просто забывают, что они сказали и кому.

3. Он не задает личные и очень целенаправленные вопросы

После встречи или свидания с нарциссом вы осознаете, что он не задал вам ни единого вопроса, но вывалил на вас кучу информации о себе. Обратите внимание на степень информационной «асимметрии»: сколько он вам рассказал, и что узнавал о вас?

Реальный мотив: Если у вас ничего не спрашивают, то цель встречи для нарцисса – это отработка его собственного сценария. Если нарцисс все же задает вам вопросы, но быстро перескакивает с одного на другой, не давая вам разговориться, то он, скорее всего, добывает какие-то данные, чтобы прощупать ваши уязвимые места. Нарциссы часто стремятся получить информацию о ваших стрессовых факторах или жизненных проблемах, чтобы втереться в доверие.

4. Он просит вас о каких-либо услугах или помощи

Это нередко является признаком нарциссической личности. Если большинство людей просят о помощи из необходимости, то нарциссы и психопаты искренне считают, что имеют право на ваше время и усилия. Они могут даже преподносить это так, что вам оказана особая милость помочь им.

Реальный мотив: Нарциссы очень ловкие и изворотливые: они видят в вас человека, которого можно использовать для своих целей и потребностей. Они создадут и выстроят ситуацию так, что вы безропотно примете свое подчинение и будете рады услужить им. Дальше вы можете ожидать еще больше запросов и более существенных просьб.

5. Он делает странные ремарки и комментарии

Допустим, вы рассказываете о своих родственниках, а нарцисс выдает неожиданную реплику: «Наверное, сложно быть самым умным и успешным человеком в семье». Такой комментарий озвучивается для того, чтобы польстить вам, а также пассивно-агрессивно преуменьшить значение вашей семьи.

Реальный мотив: Нарциссы и психопаты не действуют напрямую: все их вроде бы невинные ремарки могут быть преднамеренными попытками дестабилизировать вас. Это тоже может быть тестом, чтобы увидеть, как вы отреагируете: согласитесь с нарциссом или будете ему возражать, встав на защиту родственников.

Типичный нарцисс любит озадачивать других, это придает ему силы. На самом деле он издевается над вами во время разговора, а странные и порой недобрые комментарии – это лишь его первые шаги. Если вы хоть один раз прогнётесь, такие заявления будут происходить чаще и становиться резче и обиднее.

Текст: Flytothesky.ru