Критика в отношениях – новая форма зависимости

Есть любопытная история о двух судьях, которые встретились за обедом. Один из них – семейный судья, второй – уголовный. И последний говорит первому: «Знаешь, в чём разница между нами? Моя работа заключается в том, что я должен понять, как под маской хорошего человека скрывается плохой. Ты же, напротив, имеешь дело с хорошими людьми, которые часто совершают плохие вещи».





Брак – это действительно трудная вещь, в которой два хороших человека могут поступать неправильно. Слышали ли вы когда-нибудь ссоры партнёров? Это ужасно. Два влюблённых человека пытаются уничтожить друг друга. Только взгляните на фразы, которые они говорят:

• «Ты не знаешь, о чём говоришь. Ты никогда не знаешь этого!»;

• «Интересно, можешь ли ты быть ещё тупее?»;

• «Твоя мать делала то же самое всю свою жизнь, и теперь ты просто повторяешь за ней. Она разрушила и твою жизнь тоже»;

• «Ты хладнокровная стерва!».

Брак является, пожалуй, одной из сложнейших вещей в жизни каждого человека. Он принуждает человека быть постоянно рядом с одним и тем же человеком, год за годом принимать его. По правде сказать, человеку сложно выдержать даже жизнь с самим собой, что уж говорить о других людях! Брак может истощить человека до предела, и тогда в нём проявляются все те ужасные черты характера, которые так любят высмеивать американские ситкомы.

Посмотрим правде в глаза: все пары ругаются и ссорятся. Но, к сожалению, они могут зайти и дальше, когда конструктивные требования медленно перерастают в оскорбительную критику. Они могут начать критиковать, выискивая друг в друге мельчайшие недостатки и уничтожая своего партнёра.

Заметьте: сейчас не идёт речь о конструктивной критике, которая имеет своей целью донесение до партнёра значимой проблемы с последующим совместным обсуждением. Существует огромная пропасть между критической оценкой и простой критикой. Когда человек критически оценивает партнёра и выносит своё решение, он поднимает проблему и хочет помочь любимому человеку решить её. Когда же вы просто нападаете на супруга, начинаете его критиковать, то вы разрушаете его как личность. Конструктивный совет – то, что нужно здоровым отношениям. Оскорбительная критика – то, что медленно разрушает любые отношения.

Психологи установили, что ежедневная критика, которой подвергают родители своих детей, оказывает на детскую психику невероятно мощное отрицательное воздействие, вплоть до развития у ребёнка психических расстройств. И, разумеется, то же самое можно сказать и о критике в браке.

Не зря критика – один из «всадников апокалипсиса» в отношениях, по мнению знаменитого исследователя Джона Готтмана. Она стоит на одном уровне с презрением, блокировкой и защитной реакцией.

Американский психолог Нейл Лавендер полагает, что критика – это одна из форм хронической зависимости человека. Её смело можно сравнить с героиновой или алкогольной зависимостью. Почему? Потому что человек, привыкший всё и вся критиковать, уже попросту не может остановиться – он ищет, подобно наркоману, новые и новые мотивы, чтобы быть недовольным. И, представьте себе, всякий раз находит их! Более того, он чувствует себя значительно лучше, когда критикует кого-то, он по-настоящему испытывает удовлетворение от этого процесса!

Во время своей практики Лавендер легко определял, являются ли супруги зависимыми от критики. Для этого он давал им задание: в течение недели не критиковать супруга ни за что. Предлагать конструктивные требования и решения проблемы – да, оскорбительно критиковать – нет. Угадайте, каков был результат? Верно: зависимый человек просто не мог остановиться. Какое-то время у него получалось сознательно сдерживать себя, но стоило ему расслабиться, как бразды правления передавались критике.

Любить человека, который постоянно всех критикует, очень непросто. Но если взглянуть на прошлое такого человека, то становится ясно, где проблема берёт своё начало. Как правило, у критикующего супруга было нелёгкое детство – родители тоже любили критиковать его.

Вследствие такого воспитания у человека происходит невероятное искажение реальности. Представьте себе: только что в вашей жизни произошла прекрасная ситуация, которая на 99% положительна. Но есть в ней 1%, из-за которого она может быть воспринята как негативная. Как вы думаете, на что обратит внимание критик? Совершенно верно, на этот 1%. Критик может смотреть великолепный фильм, настоящий шедевр в своём жанре, но обратит внимание лишь на какую-то деталь, которая выводит его из себя – лысый актёр, розовая рубашка на мужчине и т. п.

К сожалению, как сильно человек критикует других, точно так же он критикует и самого себя. Признание самому себе в этом поможет облегчить ситуацию и улучшить брак. И это действительно так – и у наркомана есть шанс избавиться от разрушительной зависимости.

Текст: Flytothesky.ru