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4 здоровые привычки, к которым нужно приучить своих детей
13.12.2017 19:18 — Калейдоскоп | Flytothesky
Один из лучших способов стимулировать людей к достижению успеха – способствовать здоровым привычкам с самого детства. Учите этому своих детей! Пусть они станут для них нормой на протяжении всей их жизни.
● Как сформировать привычку
Большинство мощных жизненных привычек человека формируется в возрасте до 9 лет. Выработка новых и длительных навыков занимает не менее двух недель в таком возрастном периоде, и что крайне важно – вам нужно сосредоточиться на одной новой привычке каждые две недели, а не на попытках привить сразу и много. Кроме того, цель должна была понятной и позитивной для ребенка. Итак, минимум четыре важные привычки, побуждающие ваших детей развиваться в лучшую сторону.
1. Пейте достаточно воды
Запуск программы создания новых привычек может показаться немного сложным, поэтому начните с чего-то более простого. Потребление воды – действительно самое простое действие. Вот, что вам нужно запомнить:
• Определите количество чашек воды, которые ваш ребенок должен пить каждый день, конечно, в соответствии с возрастом и весом. Пятилетнему ребенку не нужно столько воды, сколько подростку!
2. Ешьте фрукты и овощи
Как только ваш ребенок выработает привычку потребления воды, добавьте в постоянный рацион фрукты и овощи и приучайте его к такой пище. Планируйте заранее.
• Как и в случае с питьевой водой, вам необходимо определить правильное количество ежедневных порций фруктов и овощей по возрасту и весу.
3. Вовлеките детей в планирование питания и процесс приготовления пищи
Один из лучших способов обеспечить здоровое питание для семьи – это планировать заранее и готовить еду дома. Привлекайте детей в этот процесс! Дайте им возможность самим выбирать здоровые блюда, а потом помогать вам их готовить.
• Даже на этапе совместного приготовления пищи вы можете обучать ребенка сбалансированному питанию.
4. Занимайтесь спортом
Здоровая пища очень важна, но организм нуждается и в физической нагрузке. Одни дети от природы очень активны, а других приходится чуть больше уговаривать. Как и в случае здорового питания, приучайте своего ребенка к физическим нагрузкам, особенно если он ленится двигаться.
• Детям рекомендуется заниматься спортом не менее 60 минут в день или больше, если есть возможность.
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Один из лучших способов стимулировать людей к достижению успеха – способствовать здоровым привычкам с самого детства. Учите этому своих детей! Пусть они станут...
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