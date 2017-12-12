4 здоровые привычки, к которым нужно приучить своих детей

Один из лучших способов стимулировать людей к достижению успеха – способствовать здоровым привычкам с самого детства. Учите этому своих детей! Пусть они станут для них нормой на протяжении всей их жизни.





● Как сформировать привычку

Большинство мощных жизненных привычек человека формируется в возрасте до 9 лет. Выработка новых и длительных навыков занимает не менее двух недель в таком возрастном периоде, и что крайне важно – вам нужно сосредоточиться на одной новой привычке каждые две недели, а не на попытках привить сразу и много. Кроме того, цель должна была понятной и позитивной для ребенка. Итак, минимум четыре важные привычки, побуждающие ваших детей развиваться в лучшую сторону.

1. Пейте достаточно воды

Запуск программы создания новых привычек может показаться немного сложным, поэтому начните с чего-то более простого. Потребление воды – действительно самое простое действие. Вот, что вам нужно запомнить:

• Определите количество чашек воды, которые ваш ребенок должен пить каждый день, конечно, в соответствии с возрастом и весом. Пятилетнему ребенку не нужно столько воды, сколько подростку!

• Установите определенные сигналы в течение дня, которые будут напоминать ребенку, что пришло время выпить чашку воды: после обеда, по возвращении домой из школы, перед ужином и т.д.

• Если ваш ребенок любит соки, не «обменивайте» их на питьевую воду. Не заставляйте его воспринимать воду как менее вкусную замену.

2. Ешьте фрукты и овощи

Как только ваш ребенок выработает привычку потребления воды, добавьте в постоянный рацион фрукты и овощи и приучайте его к такой пище. Планируйте заранее.

• Как и в случае с питьевой водой, вам необходимо определить правильное количество ежедневных порций фруктов и овощей по возрасту и весу.

• Задайте цель и помогите своему ребенку подсчитывать количество порций, которые он съел за день.

• Фрукты и овощи очень важны для получения максимума питательных веществ, но вы же сами знаете, какими придирчивыми едоками могут быть дети. Постарайтесь избежать «фруктово-овощной» битвы и рассказывайте о пользе их потребления.

• Объясните детям, что они получают от того, что едят. Даже совсем малыши могут понять в игровой форме, как пища им вредит или помогает.

3. Вовлеките детей в планирование питания и процесс приготовления пищи

Один из лучших способов обеспечить здоровое питание для семьи – это планировать заранее и готовить еду дома. Привлекайте детей в этот процесс! Дайте им возможность самим выбирать здоровые блюда, а потом помогать вам их готовить.

• Даже на этапе совместного приготовления пищи вы можете обучать ребенка сбалансированному питанию.

• Помните, что цель заключается в том, чтобы ваш ребенок сформировал хорошие привычки. А это означает, что вам нужно закрепить такое действие на практике. Дайте ребенку возможность быть активным участником собственного выбора здорового питания.

• Пусть ваш ребенок учится на опыте, что употребление в пищу здоровых продуктов не является скучным обязательством – такие продукты дают телу «топливо» и силу.

• Изучение кухни и безопасности процессов является дополнительным плюсом этого процесса.

4. Занимайтесь спортом

Здоровая пища очень важна, но организм нуждается и в физической нагрузке. Одни дети от природы очень активны, а других приходится чуть больше уговаривать. Как и в случае здорового питания, приучайте своего ребенка к физическим нагрузкам, особенно если он ленится двигаться.

• Детям рекомендуется заниматься спортом не менее 60 минут в день или больше, если есть возможность.

• 60 минут физической активности можно разбить на несколько подходов: выделяйте по 10-20 минут несколько раз в день.

• «Физическая активность» не обязательно означает только участие в детсадовских или школьных мероприятиях – этого недостаточно, потому прививайте детям привычку двигаться как можно больше.

Текст: Flytothesky.ru