Насколько вы феминистка согласно знаку зодиака: от большей степени к меньшей

Отстаивать свои права и то, во что вы верите – это здорово и заслуживает похвалы. Но некоторые считают, что женщины не должны особо рьяно высказывать свое мнение, поскольку их удел – это семья, дом, кухня, дети. Мало того, некоторые дамы тоже так думают. Другие же не сидят сложа руки и действуют, участвуют в маршах за справедливость, не боятся быть непохожими на остальных и смело врываются в очень «мужские» сферы, включая политику. Ваш знак зодиака расскажет, насколько вы можете быть феминисткой.





1. Овен

Овны, вы своенравные женщины, так как безумно увлечены тем, во что верите. Самое главное, что у вас есть мужество за это бороться. И вы будете сражаться за всех-всех женщин – ведь у них нет такого мощного внутреннего стержня и силы воли как у вас.

2. Скорпион

Скорпионы, вы самые настоящие Амазонки. Даже если вы выиграете войну, вы все равно продолжите сражаться за свои идеалы. Вы чрезвычайно преданные люди и будете продолжать верить в человека и мотивировать его, особенно если он отчаялся и опустил руки.

3. Лев

Львицы, вы рождены лидерами, поэтому независимость у вас в крови. Вы умеете ненавязчиво заставлять других быть в одной команде вместе с вами и бороться бок о бок. Вы никогда не сидите в стороне, а стараетесь пробраться в самый эпицентр ситуации или конфликта.

4. Стрелец

Леди-Стрельцы, вы никогда не отступаете и упорно движетесь вперед к поставленной цели, иногда, конечно, совершая глупые и необдуманные поступки на своем пути. Вы руководствуетесь своими чувствами и стараетесь прислушиваться к внутреннему голосу, хоть и не всегда удачно.

5. Близнецы

Близнецы, вы очень независимые женщины. Во-первых, вы чрезвычайно интеллектуальны и отлично владеете ораторским искусством. А во-вторых, вы осознаете, насколько важно наличие собственного мнения и права голоса. Безропотным существом вас точно назвать нельзя.

6. Весы

Весы, вы не терпите несправедливость в любом виде и яростно противостоите расизму, сексизму, предрассудкам и фанатизму. Однако вы по натуре типичный миротворец и стараетесь все улаживать тихо и спокойно, чтобы не вызывать конфликтные ситуации.

7. Козерог

Леди-Козероги, вы превосходные стратеги и всегда выжидаете нужный и удобный момент, чтобы своими продуманными действиями нанести сокрушительный удар. Козероги умны, и они знают, как добиться социальной справедливости.

8. Водолей

Водолеи, вы хотите спасти всю планету и всех её жителей. Вы новаторы от природы и всегда приходите в восторг от новых идей и решений. Чтобы сражаться, вам не нужна огромная армия, ведь вы способны сделать всё сами и в одиночку – спокойно, но методично и целенаправленно.

9. Телец

Тельцы, когда вы верите во что-то, то вас очень трудно переубедить. Ваше упрямство помогает вам одерживать победу за победой. Вы готовы сражаться до тех пор, пока это необходимо. Ни один Телец никогда не сдаст своих позиций, пока он в них свято верит.

10. Рыбы

Рыбы, вы слишком сострадательны и действительно хотите, чтобы все имели равные права и возможности. Вы никогда не станете принимать участие в чересчур активной деятельности, но будете искать творческие и мирные пути решения любых проблем.

11. Дева

Девы, вы привыкли действовать очень незаметно. Вы сражаетесь с помощью своей неимоверной дотошности и скрупулезности и уделяете огромное внимание деталям. Иногда, вы способны даже остановить войну, чтобы передохнуть и после возобновить её с новыми силами.

12. Рак

Раки, вы постоянно отдаете свою заботу и тепло другим. Поэтому вы всегда смотрите в лицо несправедливости и придумываете блестящий план победы над ней, но обычно планом всё и ограничивается. Однако вы вполне способны не на шутку разозлиться, когда сталкиваетесь с дискриминацией и неравенством.

Текст: Flytothesky.ru