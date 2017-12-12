Как 2017 меня сломал (в хорошем смысле)

Вы, кстати, заметили, как окружающие сетуют, что 2017 год был самым худшим годом, и что они ждут не дождутся 2018 года. Я признаюсь, что я одна из этих людей. В этом году я потеряла почти все, что было важно для меня. Нет, я не рухнула в депрессию, не дождетесь. Зато я узнала много ценных уроков, поэтому они компенсируют всю горечь от произошедшего. Ах да, я вошла в 2017 с долгами, и я, скорее всего, вступлю в 2018 году тоже с ними, но меня это больше не убивает морально, потому что теперь я знаю, что справлюсь.





В уходящем году мои отношения развалились. Я не буду лгать, что я была бодрячком – меня это подкосило, потому что я не думала, что это вообще возможно. Конечно, у нас были свои проблемы, но вы ведь должны горы сворачивать ради любви, не так ли? Однажды вечером мы ужинали и смотрели фильмы, а на следующий день он собрал свои вещи и ушел. Это было полным шоком для моей нервной системы. Я рыдала минимум раз в день в течение нескольких месяцев. Я не хотела встречаться с друзьями и вообще не жаждала видеть других людей, включая моих родителей. Сначала это действительно сбивало с толку и разъедало изнутри. Потом это начало проходить.

По прошествии времени я действительно научилась для себя чему-то важному: не доверяйте слишком легко и безусловно и не спешите с кем-то (или чем-то) новым.

Я потеряла связи с друзьями и даже с семьей, которые, к счастью, потом меня поняли и приняли. Я всегда доверяла людям, поэтому тот факт, что мне нужно работать над этим аспектом, не был для меня новостью. Доверие – один из самых важных моментов в отношениях, и если у вас нет доверия, у вас, вероятно, не будет больше ничего. Теперь я знаю, что в будущем нужно просто пересмотреть и переосмыслить этот вопрос.

Мой самый большой совет, который я даю себе и моим друзьям, – это просто следовать своей интуиции. Внутренний голос знает всё!

В этом году я подумала, что действительно потеряла огромную часть себя, но теперь, оглянувшись, я понимаю, что отпустила именно ту часть, которую нужно было отпустить.

Я выросла в этом году. Я наделала много ошибок, доверяла не тем людям и выплакала слишком много слез (размером с небольшое озерцо – шутка, конечно). Этот год определенно был одним из самых нелегких лет в моей жизни. Но я действительно задумалась о том, кем я являюсь, и какой у меня, оказывается, есть потенциал для будущего. Так что да, я очень рада новому году, потому что у меня реально огромные на него планы – я собираюсь расти и инвестировать в себя!

Кстати, вы в курсе, что новый год начинается в понедельник? И это так символично!

Текст: Марина Павлова | Flytothesky.ru