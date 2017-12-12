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3 головоломки, которые нужно решить за 20 секунд
13.12.2017 20:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Физические упражнения необходимы для поддержания тела в хорошей форме. То же самое касается и мозга. Его также необходимо тренировать и развивать. Лучший способ – это логические и математические головоломки. Итак, мы подготовили для вас три задачи. Попробуйте решить каждую из них менее чем за 20 секунд.
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Физические упражнения необходимы для поддержания тела в хорошей форме. То же самое касается и мозга. Его также необходимо тренировать и развивать. Лучший способ –...
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