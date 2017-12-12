Краткое руководство по опознанию эгоиста

Эгоист – человек, максимально зацикленный на себе, он концентрируется исключительно на собственной выгоде, благополучии или удовлетворении и игнорирует потребности и интересы окружающих. Между прочим, такие личности даже не подозревают о своем эгоизме, искренне считая, что они действительно хорошие люди. А как вы можете опознать этого человека в своем кругу? Вот вам краткое руководство по вычислению такого социального «паразита».





1. Вы никогда не увидите его слабую сторону. «Эго» эгоистичного человека не допустит демонстрации его уязвимости.

2. Они на всё имеют право и считают, что всего заслуживают. Если вы много работаете и можете делать недешевые приобретения – это нормально. Но эгоист думает иначе. По его мнению, он может пользоваться чужими благами и даже отнимать понравившиеся ему вещи.

3. Эгоисты не понимают дурных поступков и неправильного поведения. Если вы с ними не соглашаетесь и пытаетесь им противоречить или убеждать в обратном, они просто ваше мнение проигнорируют.

4. Сначала они весьма дружелюбны и открыты. Но когда вы их узнаете получше, то поймете, что эгоисты и шагу не ступят, пока не увидят какую-то пользу для себя.

5. Они не привязываются к людям просто так из любви или уважения – окружающие нужны им лишь для удовлетворения своих потребностей или получения выгоды.

6. Они ничто не воспринимают чересчур серьезно и внешне выглядят достаточно легкомысленными людьми. Пока вопрос не коснется лично их, конечно. Ваши проблемы – это пустяки, а их проблемы – это конец света.

7. Эгоисты всегда найдут способ вывернуться и самоустраниться, если вы вдруг захотите обратиться к ним за помощью. Однако они все время требуют поддержки и понимания у других. Если вы поддерживаете и помогаете им бескорыстно, это не значит, что они ответят вам взаимностью.

8. Они великие манипуляторы, не умеющие предвидеть последствия своих поступков и то, как эти поступки могут оказать влияние на других. Никогда не ждите, что эгоист признает собственные ошибки и принесёт свои извинения.

9. Они обожают контроль и доминирование. Все должно быть только так, как они видят и как хотят. Эгоистов мало интересует чужое мнение.

Помните, что эгоисты не меняются, поэтому не тратьте свою энергию и силы, пытаясь их изменить. Обращайтесь с ними точно так же, как и они с вами. А если честно, то от таких людей желательно держаться как можно подальше.

Текст: Flytothesky.ru