Когда вы ссорились в последний раз с партнёром, какие чувства вы испытывали? Как вы себя вели? Вы критиковали его, оскорбляли, закатывали глаза, когда в комнате повисала зловещая тишина? Вы защищались, когда партнёр пытался объяснить вам, в чём проблема? Или же это всё не про вас, а вы умеете шутить во время ссоры и конструктивно общаться?





Абсолютно все партнёры воюют друг с другом. Разница заключается в том, как именно человек реагирует на конфликт, как он ведёт себя во время него. Известный американский исследователь Джон Готтман узнал, к какому поведению прибегают пары чаще всего во время ссоры. Он также объяснил, почему оно является разрушительным для отношений.

Итак, вашему вниманию представлены 4 всадника апокалипсиса в отношениях: критика, защитная реакция, презрение и блокировка.

1. Критика.

Жаловаться на проблемы в отношениях – это нормальная реакция человека. Не осуждайте себя за это. Но совсем другое дело – это жалоба с последующей критикой. Жалоба фокусируется на вещах, которые вы хотели бы изменить, в то время как критика полностью уничтожает личность партнёра. Особенно унизительными являются слова «всегда» и «никогда».

Почувствуйте разницу в двух фразах, схожих по смыслу: «Я расстраиваюсь всякий раз, когда понимаю, что мы с тобой редко выезжаем куда-либо. Давай будем больше путешествовать вместе!» и «Мы никогда никуда не ездим, потому что тебе плевать на меня, мои чувства и мои желания!».

Озвучивайте свою жалобу без вины и разрушительной критики, и вы поразитесь, насколько быстрый результат вы получите.

2. Защитная реакция.

Этот всадник апокалипсиса настигает многих людей. Когда другой человек порицает вас, всё, что вам хочется сделать – это оправдаться, объяснить своё поведение, защитить самого себя. Вы можете очень быстро перейти с позиции взаимопонимания в защитную стойку «Это не моя вина».

Иногда человек защищается задолго до того, как ему предъявят претензии – то есть опережает события, заранее объясняя своё поведение. Оборотной стороной медали становится «претензия в ответ». Например, партнёр говорит вам, что вы не убираете пустые упаковки из-под шампуня из ванны, а вы в ответ обвиняете его в том, что он не заправляет с утра постель.

Итак, почему же такое поведение не конструктивно? И как от него отказаться?

Защитная стойка не позволяет вам увидеть проблему полностью. Партнёр расстраивается, потому что он понимает, что вы за своим щитом просто не слышите его и не видите аргументов. Возьмите на себя ответственность за собственные слова и поступки. Если партнёр говорит вам, что его что-то в вас не устраивает, не начинайте ссору – задумайтесь, возможно, вы действительно причиняете ему боль? Скажите партнёру спасибо за содействие и спросите, как вы можете максимально быстро решить проблему? Скорее всего, его реакция вас удивит.

3. Презрение.

Каждый человек имеет право злиться. Но злость, перерастающая в презрение, является опасным сигналом. Часто именно презрение приводит супругов к разводу. Когда человек чувствует, что он лучше, чем его партнёр, в паре появляются непримиримые разногласия. В конце концов, презрительное отношение к человеку – это оскорбительно.

Если вы во время ссоры издеваетесь над партнёром, оскорбляете его, позволяете себе назвать его обидным словом, используете сарказм, то вы отдаляете его от себя всё сильнее.

Как бы странно ни звучал совет, но попробуйте увидеть в партнёре не то, из-за чего вы расстраиваетесь, а то, за что вы можете быть ему благодарны. Да, это необходимо сделать во время ссоры, как бы сложно это ни было для вас. Подумайте, наконец, какой была бы ваша жизнь, если бы вы никогда не встретили вашего партнёра? Возможно, после этого чувство презрения пропадёт само собой.

4. Блокировка.

Этот пункт связан не с тем, что вы неправильно делаете, а, скорее, с тем, чего вы сознательно не делаете. Представьте себе, что вы общаетесь с каменной стеной, рассказываете ей, что вы чувствуете. А вот ответ вам слышится только молчание и собственное эхо.

Если во время ссоры один из партнёров сидит в гробовом молчании, это выводит из себя второго партнёра сильнее, чем что бы то ни было. Готтман отмечает, что чаще всего этим поведением злоупотребляют мужчины, которые уходят в себя во время конфликта.

Вместо того чтобы отключаться от реальности, сообщите партнёру, что вам нужно дать некоторое время на обдумывание его слов. Вы сможете вернуться к разговору, как только почувствуете себя спокойно и расслабленно.

Хотя в этой статье описывались 4 всадника апокалипсиса по отдельности, в реальной жизни они часто идут рука об руку. Критика и презрение со стороны одного партнёра приводит к защитной стойке или блокировке другого. Пары, которые способны во время конфликта посмотреть на ситуацию позитивно, легче переносят разногласия и со временем ссорятся всё меньше.

Текст: Flytothesky.ru