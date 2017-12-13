Какой сегодня праздник: 14 декабря 2017 года

Знаете ли вы, что 14 декабря 1503 года родился французский астролог Нострадамус? О том, чем еще ознаменовано 14 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 14 декабря

В 1542 году Мария Стюарт была объявлена королевой Шотландии.

В 1893 году в Москве на Красной площади были торжественно открыты Верхние торговые ряды, ныне ГУМ.

В 1987 году был создан Белорусский союз дизайнеров.

14 декабря в Украине является Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Кто родился 14 декабря

14 декабря в православном календаре

Православные 14 декабря 2017 чтут память одного из 12 малых пророков — Наума и святого Филарета родом из Пафлагонской области.

Именины

В этот день именины у Дмитрия, Наума и Порфирия.

14 декабря в народном календаре

Праздник этого дня был посвящен пророку Науму. Наши предки считали Наума покровителем грамоты и науки. Люди говорили: "Пророк Наум острит ум". Святому молились о мудрости, просили надоумить.