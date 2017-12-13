Что делать, если чувства к партнёру пропали?

Вы можете с этим не согласиться, но на самом деле остывание к любимому человеку не является преградой на пути к строительству прекрасных взаимоотношений.





Если отношения длятся достаточно долго, то партнёры наверняка испытывали не раз за их совместную жизнь такие чувства, как злость, горечь от обиды, ревность, разочарование и скука. Брак предполагает, что два человека будут вместе даже в такие нелёгкие для них времена и постараются сделать отношения немного лучше.

Очень часто люди говорят, что им не нравится не поведение человека, которое можно было бы изменить, а его личность. Предполагается, что если не нравится личность человека, которую нельзя исправить, то лучше сразу расстаться. Однако задумайтесь: личность как раз и проявляется в поведении! Личность – это вовсе не набор характеристик человека, которые высечены на камне.

Интроверт может приложить усилия, чтобы стать более инициативным и коммуникабельным. Чересчур общительные люди способны поумерить свой пыл и дать любимому больше личного пространства. Равнодушный партнёр способен научиться чаще задавать вопросы любимому человеку и внимательно слушать его. Властный человек имеет все шансы остановить поток собственной критики и перестать всем вокруг навязывать своё мнение. Преследователь в силах прекратить бесконечную слежку за другим человеком и направить энергию на достижение собственных целей. Чересчур активный человек может научиться делать меньше. Чересчур пассивный человек может научиться делать больше. Суровый и несгибаемый человек способен пойти на уступки, когда ситуация выходит из-под контроля. Надо полагать, что вы поняли тенденцию.

Будьте первым, кто изменится. Ожидание, будто ваш партнёр должен измениться первым, обрекает отношения на провал.

Фразы «Любовь пропала», «Чувства исчезли», «Я не люблю его личность» и т. д. являются простым оправданием, чтобы не изменяться самому. Человеческая личность не является звездой, закрепленной на небе. Никогда не поздно изменить собственные привычки и начать работать над отношениями. Чувства никогда не исчезнут, если два человека действительно захотят быть друг с другом. Даже один человек способен повернуть время вспять и возродить былые чувства в отношениях.

Самое трудное, конечно, – это начать. Вторая, не менее трудная для осуществления вещь – это поддерживать изменения. Быстрых результатов не стоит ждать. Только задумайтесь над тем, сколько негатива было в ваших отношениях! Как долго вы ненавидели, презирали и не уважали друг друга! Очевидно, что на новые изменения потребуется приличное количество времени.

Хорошая новость заключается в том, что никогда не поздно начать изменяться, чтобы сделать отношения с любимым человеком немного лучше.

Текст: Flytothesky.ru