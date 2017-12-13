Знаки зодиака: что изменится в вашей рабочей жизни в 2018 году

Как часто вы задумываетесь над такими вопросами, как: «Доволен ли я тем, кем являюсь сейчас? Мне подходит моя профессия? Я чувствую себя успешным человеком?». Если такие мысли возникают довольно часто, то вы, определенно, находитесь не на своем месте и вам пора что-то менять. Хотите узнать, какие перемены в карьерной лестнице ожидают ваш знак зодиака в новом 2018 году?





1. Овен

Овны, ваша тактика работы немного изменится. Вы перестанете делать все быстро, а начнете продумывать каждый шаг, чтобы избежать малейших ошибок. Вы активный человек, который берется за все дела сразу, но в 2018 году вы поймете, что это не всегда рационально. А еще вам бы было полезно прекратить помогать другим справляться с их обязанностями и сконцентрироваться на своих задачах.

2. Телец

Тельцы, деньги – это всегда отличная мотивация, но в 2018 году они перестанут вас чрезмерно вдохновлять, потому как у вас найдутся другие причины любить то, что вы делаете. Вы станете ходить на свою работу не за деньги, а за то удовольствие, которое она вам приносит.

3. Близнецы

Близнецы, в 2018 году вы узнаете, что такое терпение. Вы будете продолжать усердно работать, чтобы достичь своей цели – будь то продвижение по карьерной лестнице, повышение зарплаты либо просто похвала от начальника. Также вы будете осторожнее с доверием к людям. Да, предыдущий опыт был не самым приятным, но именно он сделает вас сильнее и мудрее.

4. Рак

Раки, вы всегда принимаете все близко к сердцу, но сами прекрасно осознаете, что это качество мешает вашей работе. В новом году вы осознаете, что рабочие отношения между коллегами должны оставаться сугубо рабочими. Это поможет вам стать хорошим профессионалом.

5. Лев

Львы, поймите наконец-то, что не все сотрудники должны постоянно уделять вам свое личное время и внимание. В новом году, вы должны научиться ставить себя на один уровень с другими людьми. Скоро вы поймете, что существует много плюсов, если кто-то не знает о вашей выдающейся личности.

6. Дева

Девы, в новом году вы поймете, что нет ничего страшного в том, чтобы не быть совершенством. 2018 год для вас – это время найти баланс между личной жизнью и работой. Вам не помешало бы отдохнуть, отправиться в путешествие, уделить немного времени новым хобби и, конечно же, завести новые знакомства.

7. Весы

Весы, вы обычно не в состоянии нормально работать, если вокруг вас сплошной хаос. Но в 2018 году вы осознаете, что не можете контролировать все, что происходит вокруг вас. Вы станете более стойким и хладнокровным сотрудником, который не будет нервничать и сеять панику.

8. Скорпион

Ваше стремление со всеми конкурировать заставляет окружающих чувствовать себя некомфортно. Вы должны перестать идти по головам ради достижения своей цели, иначе вы растеряете всю свою репутацию. Начальство вами довольно, и вам уже не нужно ничего доказывать другим людям.

9. Стрелец

Стрельцы, вам очень не нравится однообразие и рутина, но в 2018 году вы должны быть стабильным работником и вовремя выполнять свои обязанности, а не пытаться переложить их на других. Не волнуйтесь, вы сумеете построить хорошие и добрые отношения с сотрудниками.

10. Козерог

Козероги, вы верите в свои знания и умения и будете быстро подниматься вверх по карьерной лестнице. Главное, не летите вперед сломя голову, чтобы не споткнуться. Вам будут открыты все двери и вы сможете реализовать все свои шансы и возможности.

11. Водолей

Водолеи, одной из ваших характерных черт является феноменальная способность внедрять новые идеи. В новом году вам удастся выполнить все, что вы запланировали. Однако в моменты сомнений выбирайте более безопасный вариант, чтобы не рисковать.

12. Рыбы

Рыбы, в новом 2018 году вас посетят очередные креативные идеи. Вы удивите всех своей способностью искать такие решения проблем, над которыми еще никто даже не задумывался. Не бойтесь экспериментировать и руководствоваться своим внутренним голосом.

Текст: Flytothesky.ru