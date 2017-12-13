Неловкие ситуации, которые могут произойти на первом свидании

Первые свидания, смешные моменты с еще не совсем знакомым вам человеком, в которого вы, возможно, влюбитесь. Иначе, для чего еще ходить на них? По правде говоря, первое свидание должно называться «неловкие моменты романтического характера», потому что на них именно это и происходит. Сейчас вы могли бы подумать: «Но, у меня ничего подобного не было!». Разумеется, что не все первые свидания наполнены неловкими ситуациями. Не будем отрицать, что некоторые из них бывают просто фантастическими, но все же есть такие встречи, с которых хочется сбежать. Итак, что же это за неловкие моменты?





1. Вам внезапно захотелось в туалет

Свидание идет великолепно, вы болтаете, у вас много общего, некоторые мнения не сходятся, но это и делает разговор интереснее. Вы улыбаетесь, он смеется. И тут, в самый неподходящий момент, вам нужно туда. Вы, конечно же, извиняетесь, что-то объясняете и, уже направляясь к нужной вам двери, размышляете о том, как он представляет вас, сидящей на унитазе. Расслабьтесь и идите дальше. Наверняка у вас еще не было такого эмоционального похода в уборную. Вряд ли он об этом думает, честное слово.

2. Вы опаздываете

Вы отлично об этом знаете и понимаете, что ваш избранник с самого начала свидания будет не очень доволен. Поэтому шанс на то, что оно пройдет отлично, очень мал. Нет, 5 минут – это еще ничего страшного, но если вы опаздываете на целый час, то может лучше и не идти? Вы уже точно потеряли его «баллы уважения», и вам их не восстановить.

3. Прием пищи

Почему на первом свидании надо обязательно что-то есть? Серьезно? Тот, кто это придумал, был однозначно садистом. Ведь вы можете от волнения облиться вином, опрокинуть на себя тарелку, не говоря уж о зелени, вечно застревающей в зубах. И ведь это нужно как-то пережить.

4. Яркая помада

Есть вероятность на 50 %, что свидание пройдет хорошо, и что поцелуй и пожелание спокойной ночи не заставят себя ждать. Тут-то вы и пожалеете, что накрасили губы ярко-красной помадой. Конечно, она смотрится просто великолепно, но, а как же поцелуй?

5. Алкогольные напитки

Тут может быть три варианта. Первый: вы напьетесь и все испортите. Второй: он напьется и все испортит. Третий: вы оба выпьете в меру и тогда все будет хорошо. Надейтесь на третий вариант.

6. Нижнее белье

На свидание надевайте красивое белье, и это обязательное условие: оно в любом случае придаст вам уверенности в себе, даже если совсем не понадобится.

7. Длинные паузы

Длинные паузы – это всегда неловко, неудобно и приносит дискомфорт. Помните, что именно минуты тишины помогут вам оценить суть, ценность и важность первого свидания.

8. Разногласия

Возможно, вы нашли много тем для обсуждения. Но практически со всем, что вы обсуждаете с ним, вы не согласны. Не горячитесь, не нужно яростно отстаивать свою точку зрения. Вы вполне имеете право сделать первое свидание последним.

9. Вы забыли, как его зовут

В этот романтичный период первых свиданий произойти может все что угодно. Не переживайте, если его имя случайно выпало у вас из памяти.

Текст: Flytothesky.ru