9 лайфхаков, которые должен знать каждый автомобилист

Машину нужно регулярно мыть. Чистый автомобиль – симпатичный автомобиль. Если вы хотите сэкономить на автомойке, вы можете легко достичь тех же результатов, используя только обычные предметы домашнего обихода. Как это сделать?

1. Используйте зубную пасту для очистки фар





Вы можете, конечно, пойти в автосервис, но есть еще один эффективный и более практичный метод – просто воспользоваться зубной пастой. Все, что нужно, – нанести её достаточное количество на фару и отполировать чистой тканью из микрофибры. Затем промойте водой и высушите.

2. Удалите автомобильные наклейки с помощью WD-40





У многих людей есть привычка клеить наклейки на машину. Со временем они могут надоесть, но снять их довольно проблематично. Решите проблему, используя WD-40. Как это сделать? Распылите немного жидкости на наклейку, подождите, пока она впитается в течение нескольких минут, а затем наклейка легко и просто снимается.

3. Сделайте собственную омывающую жидкость

Коммерческие жидкости для мытья стоят немалых денег. Кроме того, они могут содержать химические вещества, которые вредны как для здоровья, так и для окружающей среды. Вы можете сделать свою собственную жидкость из подручных средств. Вам понадобится четыре стакана воды, две чайные ложки моющего средства для посуды и столовая ложка пищевой соды. Смешайте все, залейте в бутылку и распыляйте на поверхности, чтобы удалить грязь.

4. Используйте прозрачный лак для временного ремонта крошечных трещин на лобовом стекле





В дороге всегда есть вероятность, что крошечная галька может ударить по лобовому стеклу, что приведет к образованию микроскопических трещин, а они вполне могут со временем увеличиваться. Как это исправить? Всегда держите под рукой прозрачный лак для ногтей. Лак высохнет и создаст защитную пленку, чтобы трещина не росла дальше. Так вы выиграете время и успеете добраться в автосервис.

5. Используйте вазелин для восстановления кожи





Восстановление потрескавшегося кожаного интерьера может быть дорогостоящим. В большинстве случаев специалист порекомендует вам полную замену. Однако вы можете оживить его, используя вазелин. Он хорош не только для увлажнения вашей кожи, но и для «реанимации» салона. Просто протрите кожаные поверхности тряпкой с вазелином.

6. Используйте пищевую соду для избавления от неприятных запахов

Не нужно тратиться на дорогой освежитель воздуха, если у вас есть обычная пищевая сода. Это самое простое и практичное решение. Насыпьте её на сиденья и коврики и оставьте на несколько часов, чтобы она впитала все неприятные запахи. Главное не скупитесь и сыпьте соды побольше.

7. Используйте формы для кексов, чтобы держатели для стаканов были чистыми

Держатели для стаканов, если их не чистить должным образом, могут накапливать много грязи. Чтобы они не стали рассадником бактерий, положите в них бумажные формочки для кексов и время от времени меняйте по мере их загрязнения.

8. Освежите свой автомобиль ароматизированной восковой свечой

Магазинные освежители содержат химические вещества, не особо полезные для человека. Вместо этого воспользуйтесь ароматизированной восковой свечой. Положите свечу в маленькую банку и пробейте отверстия в крышке. Теперь поместите банку возле приборной панели, где её может нагревать солнце. Это абсолютно безопасно и очень ароматно.

9. Используйте отбеливающий порошок для чистки дисков колес





Отполировать диски можно с помощью отбеливающего порошка: для этого смешайте его с жидким мылом и протрите металлические поверхности мягкой тряпкой. Потом промойте чистой водой, и ваши диски снова заблестят. Кстати, не забудьте надеть перчатки во время этой процедуры.

Текст: Flytothesky.ru