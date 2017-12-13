ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самолеты S7 Airlines начнут летать из Минска в Новосибирск

14.12.2017 17:15 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Регулярные рейсы по маршруту Минск – Новосибирск запустит в мае 2018 года российская авиакомпания S7 Airlines.

Самолеты S7 Airlines начнут летать из Минска в Новосибирск
© Pixabay
Самолет Airbus A380 "нарисовал" рождественскую елку в небе Германии

"Города стран СНГ традиционно востребованы среди пассажиров S7 Airlines для личных поездок, а в последнее время набирают популярность и в качестве туристических направлений", – сказал коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Он посоветовал российским туристам, которые собираются посетить Минск, пройтись по проспекту Независимости, изучить образцы советской архитектуры разных эпох, подняться на смотровую площадку Национальной библиотеки и попробовать драники. А пассажирам из Беларуси рекомендовал рейс как возможность начать путешествие по городам России и Юго-Восточной Азии.

Прямые рейсы из аэропорта Толмачево в Минск будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из Новосибирска в 11:10, прилет в аэропорт Минска в 12:15 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 13:15 и прибывает в Толмачево в 22:00.

Лайнеры Airbus A320neo будут рассчитаны на перевозку 164 пассажиров – восьми в бизнес-классе и 156 в экономе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регулярные рейсы по этому направлению будут открыты в мае, билеты уже в продаже.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
9 лайфхаков, которые должен знать каждый автомобилист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика