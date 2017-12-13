Самолеты S7 Airlines начнут летать из Минска в Новосибирск

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Регулярные рейсы по маршруту Минск – Новосибирск запустит в мае 2018 года российская авиакомпания S7 Airlines.

"Города стран СНГ традиционно востребованы среди пассажиров S7 Airlines для личных поездок, а в последнее время набирают популярность и в качестве туристических направлений", – сказал коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Он посоветовал российским туристам, которые собираются посетить Минск, пройтись по проспекту Независимости, изучить образцы советской архитектуры разных эпох, подняться на смотровую площадку Национальной библиотеки и попробовать драники. А пассажирам из Беларуси рекомендовал рейс как возможность начать путешествие по городам России и Юго-Восточной Азии.

Прямые рейсы из аэропорта Толмачево в Минск будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из Новосибирска в 11:10, прилет в аэропорт Минска в 12:15 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 13:15 и прибывает в Толмачево в 22:00.

Лайнеры Airbus A320neo будут рассчитаны на перевозку 164 пассажиров – восьми в бизнес-классе и 156 в экономе.