Нехватка витамина D: 7 основных признаков

Статистика неутешительна: минимум одна треть взрослых испытывает дефицит витамина D. Основная причина? Отсутствие солнечного света. Что же представляет собой витамин D? Технически он не является витамином как таковым – скорее его можно назвать гормоном, который синтезируется из холестерина. У витамина D есть специфический рецептор, который может контролировать иммунорегуляторные гены, раковые гены, противовоспалительные гены и даже гены, связанные с кровяным давлением. Для производства витамина D в коже необходим солнечный ультрафиолет, потому в зимний сезон его уровень резко падает. Каковы же основные признаки его катастрофической нехватки в организме?





1. Депрессия

На наличие суицидальных мыслей и депрессии влияют окружающая среда, психологическое здоровье и генетические факторы. Однако ученые обнаружили, что около 58 % самоубийц испытывали недостаток в витамине D. При увеличении уровня этого витамина пациенты с диагностированной депрессией начинали чувствовать себя намного лучше.

2. Высокое кровяное давление

Почки способны превращать неактивный витамин D в его активные формы и использовать его локально, чтобы помочь отрегулировать кровяное давление. Ряд исследований показал, что увеличение уровня витамина D заметно помогает снизить артериальное давление у взрослых.

3. Плохая работа иммунной системы

Витамин D ответственен за борьбу с воспалительными иммунными клетками. Когда его в организме не хватает, иммунная система не справляется со своими обязанностями и дает сбой. В результате вы страдаете от постоянных заболеваний.

4. Остеопороз или рахит у детей

Нехватка витамина D сразу же ведет к проблемам с костями, что особенно опасно для детей, чей организм растёт и развивается. Искривленные ноги или слабые и мягкие кости являются симптомом рахита и прямым результатом дефицита этого витамина.

5. Диабет или инсулиновая резистентность

Витамин D связан с аутоиммунным развитием диабета типа 1, а также с диабетом типа 2. Он играет жизненно важную роль в выработке инсулина, который необходим организму для его правильного функционирования.

6. Высокий уровень холестерина или высокий уровень триглицеридов

Исследования показывают, что наличие метаболического синдрома (нарушение обмена веществ), а также гиперлипидемия (увеличение уровня липидов в крови) связаны с общим снижением уровня витамина D в организме.

7. У вас низкий уровень ЛПВП («здорового» холестерина).

Снижение «здорового» холестерина в крови также связано с дефицитом витамина D. А такое состояние чревато появлением массы заболеваний, включая проблемы с сердцем и сосудами.

Текст: Flytothesky.ru