3 интересных трюка, которые помогут вам запоминать нужную информацию

Все в вашей голове. Ваша способность помнить название новой инвестиционной компании, всю продукцию ваших конкурентов и адрес ресторана, где у вас будет важная встреча, является частью потенциала вашего мозга. Давайте вспомним старое утверждение о том, что мы используем только 10% возможностей нашего мозга. Некоторые ученые сомневаются, что это правда. Но это правда. Кстати, вы вполне способны научить себя запоминать все детали своего дня и выуживать из памяти требуемую информацию в нужный момент. Эти трюки можно выполнять в любом месте и в любом окружении, например, во время каких-то мероприятий, когда вы не можете делать пометки или заносить все важные данные в телефон.





1. Произнесите информацию вслух 5-6 раз

Трудно сказать, есть ли у данного трюка какие-либо научные доказательства, но это действует, особенно если вы хотите запомнить что-то важное: имя, должность, адрес. Повторение информации вслух несколько раз словно отпечатывается в мозге, а точнее вы изолируете её от всех остальных «файлов» и укладываете в отдельную, более важную папку. Так вы можете проговорить что угодно: название и местоположение новой инвестиционной компании или гаджет, который вы заметили на выставочном стенде. Особенно это действенно, когда информация сложна, труднопроизносима или объемна. В любом случае, метод работает.

2. Ассоциируйте информацию с каким-то другим объектом

Недавно у меня была встреча, и когда я ехал по городу, я понял, что GPS в моем телефоне отправил меня в неправильном направлении. Главное, я запомнил название улицы, куда мне нужно было попасть. Для этого я воспользовался ассоциациями. Нужная мне компания располагалась на улице Гилберта. Когда я впервые прочитал адрес, я вспомнил о композиторах Гилберте и Салливане и об их комических операх. Я не знаю, почему сработала эта ассоциация, так как я совсем не поклонник их произведений, но это помогло. Я сказал название улицы Siri на своем iPhone и… эврика. Мгновенный отзыв. И достаточно близко – это короткая улица.

3. Запоминайте вещи в связке друг с другом

Этот трюк весьма полезен на бизнес-конференциях и семинарах. Он помогает зафиксировать в голове ту информацию, которую вам нужно запомнить: например, название необходимого мобильного приложения или новый контакт. Для этого мысленно составьте список нескольких других связанных элементов. Предположим, вы хотите запомнить название популярного сайта модной одежды. Создайте в голове список других известных розничных торговцев и внесите туда и этот сайт. Помните, что все мы делаем списки, когда идем в магазин за продуктами – в таком формате наши мозги запоминают информацию куда лучше, чем отдельные предметы.

Текст: Flytothesky.ru