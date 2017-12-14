Знаки зодиака: что их раздражает больше всего?

Как прекрасно, когда все у нас в жизни хорошо да ладно! Но ничто человеческое нам не чуждо, и иногда нас кто-то или что-то злит и выводит из себя. Что же раздражает нас в соответствии со знаком зодиака под которым мы родились?





1. Овен

Овны отличаются несдержанностью, а их энтузиазм похож на спичку, которая вспыхнув, быстро сгорает. Если они решили выполнить какое-либо чрезвычайно важное задание или миссию и уже вошли в раж в этом благородном деле, а вы нечаянно прервете их, то вам не позавидуешь: нет для Овнов большего преступления! На вас немедленно обрушится водопад бешенства и ярости. А еще Овнов выводит из себя отсутствие возможности получить то, чего они желают.

2. Телец

Тельцам многого не нужно – дайте им только чувство стабильности и покоя. Но если в их жизни вдруг что-то меняется, они реагируют на перемены нервно и с дрожью в голосе. Никогда и ни при каких обстоятельствах не вмешивайтесь в жизнь Тельца и не врывайтесь в нее с какими-либо переменами. Они совсем не любят подобных сюрпризов и, более того, не выносят давления.

3. Близнецы

Больше всего представителей этого знака пугает то, что они могут надолго «зависнуть» в какой-либо ситуации или будут вынуждены прозябать на скучной, однообразной и утомительной работе. Близнецы очень любопытны и им интересен весь мир. Если захотите подействовать им на нервы, задайте им задачку, выполняя которую, они и света белого не будут видеть.

4. Рак

Они по-настоящему чувствительны и эмоциональны, и для них особенно важны отношения с другими людьми. Раки свято верят в настоящую дружбу и безгранично доверяют своим родным и близким. Однако, будьте осторожны! Если они узнают, что их предают, они становятся воплощением ярости.

5. Лев

Львы желают доказать другим, что они лучше всех. Им нравится, когда все вокруг их ценят и ими восхищаются. Берегитесь, если вы нечаянно проигнорируете их и не обратите на них внимания! Львы тогда превращаются в настоящих зверей. Они буквально пойдут на все что угодно, лишь бы отомстить обидчику.

6. Дева

Характерными чертами Дев являются сознательность и хорошая организованность. Они не рассчитывают на других, а предпочитают действовать сами. Как только они получают задание, можно не сомневаться: они обязательно доведут его до конца. Их крайне раздражает тот факт, что кто-нибудь может вмешаться в этот процесс или вообще отобрать их работу.

7. Весы

У них сильно развито чувство справедливости, и они прекрасные посредники в урегулировании ссор и конфликтов. Однако ситуация немножко меняется, когда Весы сами становятся стороной конфликта. Если вы к ним несправедливы, осуждаете их или других людей, вам следует задуматься о последствиях. В таком случае, они, обычно, начинают заметно злиться.

8. Скорпион

Они обычно очень умны и умеют манипулировать другими. Они одни знают все на свете правила, которые проецируют на всех остальных. Их больше всего раздражает ложь и предательство. Будьте осторожны, потому что, когда Скорпион начинает приходить в бешенство, становится опасно. Он придумывает изощренные планы мести и умеет ждать не один год, чтобы претворить эти планы в жизнь.

9. Стрелец

Они – душа компании, и где бы они ни появлялись, вокруг них всегда собираются люди. Представители этого знака часто приходят на вечеринки с кем-то не очень привлекательным, но нуждающимся в помощи и поддержке. Все идет хорошо, пока Стрельцам не становится скучно, и им больше не требуется этот спутник. В результате, они раздражаются и наговаривают такого, о чем впоследствии жалеют.

10. Козерог

Это зрелые и последовательные люди, с очень взвешенным подходом к себе и к жизни. Однако им не нравятся шутки на тему их сдержанности и серьезности, и время от времени они не выдерживают и начинают злиться по этому поводу. Самое худшее для Козерога – это когда кто-то начинает насмехаться над ним. Можно не сомневаться: в таком случае, он придёт в крайнее раздражение.

11. Водолей

Их воображение не знает границ, и им страшно нравится собирать знания, фактически они являются знатоками во многих областях жизни. Особенно искусны Водолеи в мастерстве ведения бесед. Все идет хорошо, пока их собеседник внимательно слушает. Однако, если у него оказываются лучшие аргументы, больше информации, и совершенно иное мнение, это моментально выведет Водолея из равновесия.

12. Рыбы

Они очень нежны, чувствительны и мечтательны, а также считают, что все должны быть вежливы и добры к ним. К сожалению, время от времени поведение Рыб становится диаметрально противоположным такой их точке зрения. Ничто не выводит из себя Рыб так сильно, как грубое и невежливое поведение других людей. Их это так сильно огорчает, что они становятся не способны себя контролировать.

Текст: Flytothesky.ru