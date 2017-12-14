7 фраз, которые предшествуют вашему расставанию

Прекращение отношений – действие болезненное, особенно если один из партнеров этого не ожидает и все еще любит. Но когда второй партнер решил для себя, что пришло время прощаться, но не хочет делать это слишком резко, он будет пытаться подводить вас к этой мысли. Итак, ряд возможных фраз или ответов, которые должны натолкнуть вас на мысль, что ваш спутник хочет идти дальше своим путем.





1. «Я думаю, у нас разные интересы»

Сначала пара всем довольна: у них общие взгляды, интересы и взаимопонимание по многим вопросам. Однако, если ваш партнер озвучивает вам такую фразу, стоит насторожиться. Что-то между вами перегорело и исчезло, и ему уже с вами не так интересно, как было раньше.

2. «В последнее время мы слишком много ссоримся»

Абсолютно все пары время от времени ссорятся: кто-то больше, кто-то меньше. Поэтому если партнер говорит вам, что в последнее время вы слишком много ссоритесь, это будет иметь смысл только в том случае, если он хочет положить конец отношениям. Очевидно, вам также не нравится конфликтовать с ним, и вы переживаете сложное время, что приводит к еще большей конфронтации и к таким неприятным реакциям.

3. «Ты слишком ревнив(а), это просто невыносимо»

Когда один из партнеров ведет себя чрезмерно ревниво, это тоже может стать причиной прекращения отношений. Если уж вам озвучивают эту фразу напрямую, пришло время задуматься над своим поведением. Вели ли вы себя отвратительно, когда ваш спутник встречался со своими друзьями? Проверяли ли его почту и телефон? Задавали ли неприятные и неудобные вопросы? В таком случае вы, наверное, могли предвидеть грустный исход!

4. «Дело не в тебе, дело во мне»

Эта простая фраза является типичной, когда партнер не знает, что сказать, но однозначно уже не хочет быть с вами. Возможно, он ничего не имеет против вас, как человека, и действительно бесконечно благодарен за все, что вы внесли в отношения. Однако, несмотря на все ваши усилия, его чувства к вам изменились. Увы, но такова жизнь!

5. «Мне нужно время»

Еще одним важным фактором в отношениях является личное время и пространство, которые должны быть у каждого партнера. Всем нам иногда нужно побыть в одиночестве или пообщаться с друзьями. Да, бывают и пары-неразлучники, которые не в состоянии и пяти минут провести друг без друга, но это скорее исключение, нежели правило. Если вы услышали такую фразу из уст своего партнера, подумайте, что это может быть оправданием того, что он просто хочет уйти от вас.

6. «Я не могу дать то, что тебе нужно»

Обратите внимание на эти слова, потому что их можно понять и истолковать неправильно. Иногда человек не знает, чего действительно хочет его партнер, поэтому это может показаться отговоркой. Тем не менее, существуют и случаи, когда один требует слишком многого от другого, чем загоняет его в угол. Просто подумайте, что произошло, и почему ваш спутник хочет разорвать ваши отношения.

7. «Ты слишком сильно зависишь от меня»

Человек может почувствовать дискомфорт, если его партнер обращается к нему абсолютно по всем, даже самым простым вопросам. Возможно, когда вы встретились с ним впервые, вы рассматривали его как потенциального помощника для решения ваших проблем. Подобная фраза указывает на то, что вы никогда не интересовались мыслями, делами и чувствами своего избранника, а попросту его всячески использовали. Кроме того, вы не умеете заботиться о себе и вам всегда нужен «взрослый» защитник. Попробуйте изменить свое отношение, даже если уже слишком поздно. Это поможет вам не повторять таких ошибок в дальнейшем.

Текст: Flytothesky.ru