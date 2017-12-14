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Тест: Какой силуэт вам кажется самым старым по возрасту?
14.12.2017 21:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Сделанный выбор может очень четко описать личность человека. Ваша сегодняшняя задача – внимательно посмотреть на восемь силуэтов и выбрать тот, который, по вашему мнению, является самым старым по возрасту. Что это расскажет о вас и ваших качествах? Вы удивитесь точности теста. Ваше подсознание для нас — это открытая книга. И сейчас вы в этом убедитесь!
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Сделанный выбор может очень четко описать личность человека. Ваша сегодняшняя задача – внимательно посмотреть на восемь силуэтов и выбрать тот, который, по вашему...
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