Какой сегодня праздник: 15 декабря 2017 года

Знаете ли вы, что 15 декабря отмечается Всемирный день чая? Этот напиток является одним из древнейших и полезнейших на Земле. О том, чем еще ознаменовано 15 декабря, – в обзоре Sputnik.

Что произошло 15 декабря

В 1917 году в Красной Армии был введен первый отличительный знак — красная звезда.

15 декабря также является в России Днем памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Кто родился 15 декабря

15 декабря в православном календаре

Православные 15 декабря 2017 чтут память одного из 12 малых пророков – Аввакума, затворника Афанасия, погребенного в Антониевой пещере, и Афанасия, погребенного в Дальних пещерах, Миропии родом из города Ефеса, сербского царя Уроша V.

Именины

В этот день именины у Алексея, Аввакума, Андрея, Афанасия, Владимира, Ивана, Константина, Матвея, Николая, Моисея, Сергея, Степана, а также Тамары, Маргариты, Марии, Веры, Елены и Мирры.

15 декабря в народном календаре

На Руси 15 декабря считалось днем святого Аввакума, ему молились о здоровом сне и избавлении от бессонницы. Также в этот день обращали внимание на погоду: если был обильный снег, значит, будет хороший урожай летних трав. Считалось, что снег вдоволь напоит землю водой.