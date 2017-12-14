ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какой сегодня праздник: 15 декабря 2017 года

15.12.2017 00:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Знаете ли вы, что 15 декабря отмечается Всемирный день чая? Этот напиток является одним из древнейших и полезнейших на Земле. О том, чем еще ознаменовано 15 декабря, – в обзоре Sputnik.

Что произошло 15 декабря

В 1917 году в Красной Армии был введен первый отличительный знак — красная звезда.

15 декабря также является в России Днем памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Кто родился 15 декабря

15 декабря в православном календаре

Православные 15 декабря 2017 чтут память одного из 12 малых пророков – Аввакума, затворника Афанасия, погребенного в Антониевой пещере, и Афанасия, погребенного в Дальних пещерах, Миропии родом из города Ефеса, сербского царя Уроша V.

Именины

В этот день именины у Алексея, Аввакума, Андрея, Афанасия, Владимира, Ивана, Константина, Матвея, Николая, Моисея, Сергея, Степана, а также Тамары, Маргариты, Марии, Веры, Елены и Мирры.

15 декабря в народном календаре

На Руси 15 декабря считалось днем святого Аввакума, ему молились о здоровом сне и избавлении от бессонницы. Также в этот день обращали внимание на погоду: если был обильный снег, значит, будет хороший урожай летних трав. Считалось, что снег вдоволь напоит землю водой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот день является 349-м в григорианском календаре, до Нового года остается 16 дней.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Об этих секретах кинематографа мало кому известно!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика