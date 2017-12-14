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Япония упрощает визовые требования для белорусов
15.12.2017 12:40 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. С 1 января 2018 года Япония упрощает визовые требования для белорусов, об этом
"По случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Японией и Республикой Беларусь были определены меры по упрощению визовых требований для получения краткосрочной визы владельцами обычных паспортов Республики Беларусь. Данные меры вступают в силу 1 января 2018 года и призваны послужить укреплению двусторонних отношений, в том числе активизации личных контактов", — говорится в сообщении.
Согласно новым визовым требованиям, с 1 января 2018 года будет расширен круг заявителей, имеющих право на получение многократных краткосрочных виз (сроком пребывания до 90 дней) с деловыми целями, для деятелей культурного и интеллектуального труда. Помимо этого, Япония увеличила для граждан Беларуси максимальный срок действия виз — с трех до пяти лет.
"Также для заявителей, самостоятельно оплачивающих поездку, упраздняются гарантийные документы, которые ранее были необходимы для получения краткосрочной визы", — рассказали в диппредставительстве.
Представители посольства рассчитывают, что эти изменения помогут привлечь в страну бизнесменов и туристов, а также увеличат количество повторных посещений Японии белорусами.
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Максимальный срок действия виз будет увеличен с трех до пяти лет, а белорусам, выезжающим в Японию за свой счет, не нужно будет представлять гарантийные документы.
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