МИНСК, 15 дек — Sputnik. С 1 января 2018 года Япония упрощает визовые требования для белорусов, об этом сообщило посольство Японии в Беларуси.



© Pixabay Посольство в Японии не рекомендует белорусам ехать к Фудзияме

"По случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Японией и Республикой Беларусь были определены меры по упрощению визовых требований для получения краткосрочной визы владельцами обычных паспортов Республики Беларусь. Данные меры вступают в силу 1 января 2018 года и призваны послужить укреплению двусторонних отношений, в том числе активизации личных контактов", — говорится в сообщении.

Согласно новым визовым требованиям, с 1 января 2018 года будет расширен круг заявителей, имеющих право на получение многократных краткосрочных виз (сроком пребывания до 90 дней) с деловыми целями, для деятелей культурного и интеллектуального труда. Помимо этого, Япония увеличила для граждан Беларуси максимальный срок действия виз — с трех до пяти лет.

"Также для заявителей, самостоятельно оплачивающих поездку, упраздняются гарантийные документы, которые ранее были необходимы для получения краткосрочной визы", — рассказали в диппредставительстве.

Представители посольства рассчитывают, что эти изменения помогут привлечь в страну бизнесменов и туристов, а также увеличат количество повторных посещений Японии белорусами.