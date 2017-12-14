Кто вы в отношениях – реалист или романтик?

В отношениях все люди могут быть причислены к одной из двух категорий – реалисты или романтики. Крайне мало существует людей, которые могли бы отнести себя и к первой, и ко второй категории. Вместе с тем мужчины и женщины ищут партнёра, отношения с которым были бы одновременно захватывающими и стабильными, страстными и долговечными.





Тем не менее, многие люди понимают, что найти такого партнёра практически невозможно. Чтобы добиться подобных отношений, пара должна работать над собой: научиться терпеть мелкие недостатки друг друга и культивировать в отношениях одновременно романтическую и реалистическую стороны.

Реалисты

Они стараются принимать людей такими, какие они есть, не настаивая на изменении их характеров или привычек. Реалисты хотят, чтобы их отношения протекали спокойно и без проблем, они не требуют от партнёров неожиданных сюрпризов. В результате их отношения становятся стабильными и предсказуемыми, но в них мало страсти.

Пример из психологической практики: Лера – типичный реалист. Она выросла с депрессивным, эмоционально отчуждённым отцом, поэтому теперь жаждет получить настоящую близость с мужчиной. Одновременно с этим всем её отношениям не хватает спонтанности и волнующего чувства. Эмоциональная стабильность вкупе с неразнообразной сексуальной жизнью не позволяют внести в отношения ничего нового. Лера жалуется, что все её отношения в итоге становятся скучными. И в этом она винит своих парней, которые, как ей кажется, почему-то перестали быть романтичными и спонтанными. Лера не понимает, насколько эта эмоциональная стабильность ценна для неё, даже если порой она граничит со скукой.

Романтики

Они, напротив, ценят непредсказуемость и спонтанность в отношениях. Некоторые романтики настолько боятся ощутить скуку, что не могут начать долгие отношения с одним и тем же человеком.

Пример из психологической практики: Виктор – настоящий романтик. И он действительно гордится этим. В своих самых смелых мечтах он нарисовал себе идеал партнёра: это прекрасный интеллектуал с телом фитнес-модели. И Виктор не согласен размениваться ни на что меньшее, чем этот образ. Вместе с тем он утверждает, что романтические отношения не должны быть угнетены домашними делами, бытом, повседневностью. К сожалению, совершенные отношения остаются для Виктора просто фантазией, поэтому сейчас он борется с одиночеством.

Совмещение реального и выдуманного

Каждому человеку хотелось бы, чтобы в его отношениях было одновременно всё – и романтика, и стабильность. Но как же этого добиться?

Неважно, являетесь вы романтиком или реалистом. Скорее всего, вы ищите себе партнёра, который разделяет такую же черту характера. Однако то, что было так привлекательно в партнёре сначала, может не оказаться таким же в конце. Например, вначале вы думаете: «Она такая весёлая и романтичная» или «Он кажется надёжным и серьёзным». Но со временем эти качества, к сожалению, будут только раздражать.

Лера и Виктор прошли психологическую терапию и поняли, что им необходимо выявить в себе часто неосознаваемые способы мышления. Итак, их попросили выяснить следующее:

1. Критически изучите романтические и реалистические стороны в самом себе. Отметьте, что является благом, а что – камнем преткновения, мешающим построить настоящие отношения.

Например, вы романтик, который склонен идеализировать своего партнёра. Вы превозносите его ум и красоту, и это позволяет сохранить страсть и загадочность в ваших отношениях (благо). Но в то же время вы невольно игнорируете неспособность партнёра сдержать своё слово и выполнить обязательство (камень преткновения).

2. Поймите, что в любых отношениях однажды возникает несоответствие между желанием стабильности и сохранением прежней страсти. Примите факт, что те романтические или реалистические черты, которые вы так ценили в партнёре сначала, со временем перестанут быть такими привлекательными.

3. Развивайте в себе не свойственные вам ранее черты характера. Лера, например, позволила себе быть менее серьёзной и более спонтанной. Виктор начал смиряться с мыслью, что страсть без стабильности не способна привести к гармоничным отношениям. На своём пути Лера и Виктор учатся принимать все неизбежные столкновения реальности и фантазии.

Текст: Flytothesky.ru