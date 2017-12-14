Пусть 2018 принесёт вам перемены к лучшему!

Год был нелегким, однозначно. Вы устали и не можете дождаться его окончания. Однако вы опасаетесь возлагать на новый год слишком большие надежды по многим причинам. Вы боитесь, что попросту бессильны что-либо изменить. Вы пессимистичны и считаете, что не заслуживаете любви и счастья, которые вы, тем не менее, все еще ищете. Вы цинично относитесь ко всему хорошему, что может с вами произойти, потому как вы уверены, что оно долго не продлится и окажется мимолетным.





Но так быть не должно.

Вы можете позволить 2018 году стать катализатором перемен, которые радикально изменят вашу жизнь и принесут вам то, что нужно.

Скажите себе, что новый год означает шанс начать заново. Смотрите на него как на чистый холст. Заставьте себя, наберитесь смелости, чтобы сделать первый шаг и нанести первые мазки на этот холст, а не продолжать ждать, когда правильно встанут звезды или придет подходящее время. Потому что мы должны создавать свои собственные возможности, а иногда это может означать риск. В большинстве случаев нет никакого смысла жить в ожидании, когда нужно просто действовать и искренне верить в то, что вы делаете.

Никто не обещает, что новый год станет ровным и беспроблемным. В нём будут свои сложные моменты и препятствия, которые либо поднимут, либо сломают вас. Будут слезы разочарования, будет страх и даже поражения.

Однако настройтесь на то, чтобы в 2018 было больше побед, чем потерь. Больше новых знакомств, а не разногласий со старыми друзьями. Больше любви, а не враждебности. Больше исцеления и благодарности, а не обиды и горечи. Больше ясности и спокойствия, а не тревожности и уныния.

Пусть 2018 год станет годом, когда вы начнете превращаться в того человека, которым вы всегда мечтали быть.

Вы не можете контролировать то, что происходит, но вы однозначно можете выбрать, как вам реагировать на происходящее. Когда вы сталкиваетесь с трудным решением и неприятной правдой, выпрямите спину, поднимите голову и взгляните проблеме в лицо, а не боязливо отводите глаза. Противодействуйте ей, чтобы чувствовать себя сильнее и увереннее. Если вы достаточно храбры, чтобы больше не оставаться в своей комфортной зоне, знайте, что вы выбираете рискованный путь, но он даст вам в итоге гораздо лучшие результаты, нежели вы вообще рассчитывали и ожидали.

Пусть 2018 станет годом, который принесёт массу удивительных сюрпризов. Дайте ему шанс приятно вас удивить, и он вас не подведет.

Текст: Flytothesky.ru