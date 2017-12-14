Грубейшие ошибки руководителя, которых стоит избегать

Быть лидером непросто, и не каждое принятое вами решение будет действительно хорошим. Но вы можете стать более эффективным лидером, если сумеете избежать самых распространенных ошибок, которые присущи боссам, и немалому их количеству, надо сказать. При определенных усилиях с вашей стороны это вполне возможно, потому обратите внимание на следующие моменты.





1. Неспособность делегировать задачи

Ключом к успеху в руководстве является умение правильно делегировать задачи: причем как ответственность за их выполнение, так и определенные полномочия, необходимые для достижения цели. Всякий раз, когда вы готовитесь к выполнению нового задания, задайте себе вопрос, может ли один из ваших сотрудников сделать это вместо вас.

2. Неумение ставить цели

Нельзя ограничиваться только узкими и краткосрочными целями. Ваши сотрудники должны видеть полную картину и работать также и над достижением общих целей компании. И это основная и жизненно важная задача любого лидера. Мало того, подчиненные должны не только знать об этих целях, но и полностью их понимать и принимать.

3. Поиск быстрых решений

Какой бы сложной не была проблема, мы всегда ищем «быстрое» для неё лекарство. Беда в том, что в нашем рвении моментально исправить ситуацию и перейти к следующей «горячей точке», мы часто забываем о более трудоёмком решении, занимающем больше времени. Не спешите шустро закончить косметический ремонт там, где нужен ремонт капитальный.

4. Отсутствие коммуникации

Занятым боссам может быть сложно постоянно вводить сотрудников в курс последних событий. Помните, что со скоростью, с которой сейчас распространяется любая информация, персонал может узнать о том, что происходит в организации до того, как им это озвучит босс. Всегда старайтесь быть сами источником такой информации, предоставляя её людям как можно оперативнее.

5. Нежелание учиться

Каждый сотрудник, независимо от того, насколько он талантливый или дотошный, совершает ошибки. То, что отличает хороших работников от не очень хороших, – это их способность учиться на своих промахах. Лучшие лидеры умеют создавать такую среду, в которой сотрудники не боятся проявлять осмотрительные риски, даже если они чреваты небольшими ошибками. Кроме того, хороший лидер всегда поощряет умение учиться и делать выводы из разных ситуаций.

6. Сопротивление изменениям

Если вы думаете, что можете избежать изменений в бизнесе, вы ошибаетесь. Вместо того чтобы сопротивляться переменам или реагировать на них уже постфактум (конечно, когда уже становится поздно), научитесь прогнозировать и планировать их заранее.

7. Игнорирование сотрудников

Прежде всего, лидерство – это работа с людьми. Когда сотрудник хочет с вами пообщаться (по любой причине и по любому вопросу), отложите свою работу, выключите телефон и сосредоточьтесь на этом разговоре. Если вы в данный момент безумно заняты, назначьте конкретное время для такого взаимодействия, но не откладывайте беседу слишком надолго.

8. Работа без удовольствия

Быть боссом – нелегкий труд. Несмотря на всю серьезность ваших обязанностей и вашей ответственности, лучшие лидеры умеют делать рабочую атмосферу приятной для своих подчиненных. Люди тратят около одной трети своей жизни на работу, так почему бы не сделать офис действительно привлекательным для них местом?

9. Неспособность похвалить и поблагодарить

Когда вы внимательны к персоналу и выделяете время на признание достижений сотрудников; когда вы не скупитесь на заслуженные похвалы и комплименты, не говоря уж о прочих бонусах, результатом является улучшение морального духа, рост производительности и упрочение здоровых отношений в коллективе.

Текст: Flytothesky.ru