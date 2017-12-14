9 причин, по которым существование инопланетян вполне вероятно

Хотя многие люди скептически относятся к этой идее, но где-то во вселенной все же запросто может существовать другая жизнь – хоть очень развитая, хоть в виде мелких бактерий. Это не означает, что там обитают зеленые инопланетяне с большими головами и глазами, но вот космические микробы или космические насекомые – почти наверняка.





1. Простой закон средних чисел

В огромном космосе находятся миллиарды планет, солнечных систем и галактик. Когда вы считаете, что это пространство «бесконечно», значит, и возможности других небесных тел бесконечны. В свою очередь, это увеличивает вероятность существования жизни где-то в глубинах вселенной. Как и в случае с Землей, каждая планета может содержать жизнь в каких-либо нам пока непонятных формах.

2. Вода есть везде (условно говоря)

Если вода является условием для жизни в нашем понимании, то она есть повсюду во вселенной, хотя зачастую и в виде льда. А в нашей собственной солнечной системе есть много космических тел, которые имеют признаки наличия жидкой воды. Например, Энцелад, один из спутников Сатурна, похоже, «стреляет» струями водяного пара и ледяных частиц в окружающую атмосферу.

3. Жизнь может иметь и другие формы

Современная наука в основном концентрируется на поиске жизни, которая требует тех же условий и структурных элементов, что и на Земле. Однако, вполне возможно, что жизнь может существовать на другой планете, но она требует совершенно иного набора условий и действительно будет «чужой» для нас. Например, если какая-либо планета имеет атмосферу, состоящую из водорода или азота, её жизненные формы могут поддерживаться именно этими элементами.

4. Быстрое развитие жизни на Земле

Жизнь на Земле, особенно человеческая, возникла совсем недавно. По мнению некоторых исследователей, это показывает, что такой быстрый прогресс – не просто «везение» в конкретных временных рамках, а значит оно может быть воспроизведено где угодно в космосе. Иными словами, наше существование не является чем-то особенным, а просто стандартной реакцией на развитие планеты.

5. Вселенная восстанавливается с помощью сверхновых звезд

Звезды в нашей вселенной умирают и снова формируются посредством звездных взрывов или так называемых сверхновых. Облака газа и пыли, связанные с образованием новых звезд, содержат органические молекулы, то есть химические структурные блоки для жизни. Хотя ученые предполагают, что в Землю врезались кометы и принесли с собой эти «живые» молекулы, но, когда и где начался процесс – неизвестно. Если это так, то формирование новых звезд может создать прочие жизненные формы в других частях вселенной.

6. Может быть, наша галактика уникальна

Учитывая, что солнечная система в целом безжизненна за исключением Земли, которая является странной аномалией, возможно, в этом и заключается уникальность нашей галактики. Не исключено, что именно поэтому мы не обнаружили по соседству инопланетян. Либо они просто не знают, что мы здесь, потому что рассматривают нашу солнечную систему как мертвое образование.

7. Важность астероидов, метеоритов и комет

Многие исследователи полагают, что жизнь могла прибыть на Землю (или на любую планету) на астероиде, метеорите или комете. Например, в Антарктиде в 1984 году был найден метеорит (ALH84001), скорее всего, прибывший с Марса и обладающий микробными жизненными формами глубоко внутри. Это было лучшим доказательством того, что на красной планете есть (или была) жизнь, хоть и в таком виде.

8. Жизнь может быть не только на планетах

Многие спутники тоже демонстрируют признаки возможного существования жизни. Как уже было упомянуто, на них были замечены геологическая активность, наличие атмосферы и даже жидкой воды. Иногда спутники в космосе содержат больше жизни, чем «руководящая» ними планета.

9. Древние земные артефакты

Мы можем наблюдать упоминания об «инопланетянах» во многих древних писаниях и легендах, в которых либо делаются намеки, либо прямо говорится о вмешательстве внеземных существ, особенно во время необъяснимых и непонятных периодов человеческой эволюции. Честно говоря, а что мы толком знаем о нашем собственном прошлом?

Текст: Flytothesky.ru

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