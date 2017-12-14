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Этот тест определит вашу личность всего за 1 вопрос
15.12.2017 19:00 — Калейдоскоп | Flytothesky
Выберите только один узор, который первым привлек ваше внимание и больше всего понравился. Вы должны сделать свой выбор очень быстро, практически не задумываясь, чтобы характеристика вашей личности была наиболее точной и верной – помните, что важную роль в данном решении играет ваше подсознание. Итак, приступайте!
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Выберите только один узор, который первым привлек ваше внимание и больше всего понравился. Вы должны сделать свой выбор очень быстро, практически не задумываясь,...
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