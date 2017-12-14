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Турфирмам России разрешили формировать туры в Египет

15.12.2017 19:37 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек – Sputnik. Российские туристические компании могут приступать к формированию туров в Египет, заявил в пятницу руководитель Федерального агентства по туризму РФ Олег Сафонов, сообщило РИА Новости.

Турфирмам России разрешили формировать туры в Египет
© Sputnik/
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РФ прервала авиационное сообщение с Египтом в ноябре 2015-го, когда в Синае потерпел крушение самолет компании "Когалымавиа", летевший в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха. На борту находились 217 туристов из России и семь членов экипажа, все они в катастрофе погибли.

"Решение о снятии запрета на регулярное авиасообщение с Египтом принимается президентом РФ. Подписание соответствующих документов производится министерством транспорта, при этом от Ростуризма не требуется никаких дополнительных действий. Подписание такого соглашения означает возможность осуществления авиаперевозки, следствием же является возможность формирования различного турпродукта, ориентированного на посещение Египта", – сказал Сафонов.

В пятницу 15 декабря министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи и российский министр транспорта Максим Соколов подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации.

По словам Фатхи, авиасообщение между Каиром и Москвой будет открыто уже 1 февраля 2018 года, а возможность возобновления чартеров РФ и Египет обсудят в апреле.

 
Теги: Минск
 
 
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Авиасообщение между Каиром и Москвой будет открыто уже 1 февраля 2018 года, а возможность возобновления чартеров РФ и Египет обсудят в апреле.

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