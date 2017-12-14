Никогда не используйте эти слова для описания себя!

Давайте для примера рассмотрим слово «харизматичный». Если кто-то назовет вас харизматичным, вы однозначно будете польщены. Но если вы сами себя назовете харизматичным, то со стороны это будет выглядеть совсем нескромно. Кстати, вот еще минимум 10 определений, которые приятно слышать от других, но для описания себя все же лучше не использовать.





1. Щедрый

Оставьте другим людям возможность описывать вас этим словом – считайте, что это высшая форма похвалы. Самые щедрые люди просто проявляют это качество и не ищут комплиментов и признания. Они не считают себя щедрыми, так как всегда думают, что делают недостаточно.

2. Скромный

Вам нравится думать, что вы скромный человек? Хотя это, положа руку на сердце, далеко не всегда так. Помните, что по-настоящему скромные люди не называют себя таковыми, хотя бы потому, что они действительно слишком непритязательны, чтобы это озвучивать.

3. Дисциплинированный

Большинство людей с готовностью признают, что они изо всех сил стараются быть очень дисциплинированными. Зачем? Мы же люди и запросто можем поддаваться слабости или спотыкаться на своем пути. Если вы описываете себя этим словом, значит, вам это качество даётся невероятно тяжело, и для вас это проблема, с которой нужно ежедневно сражаться.

4. Страстный

Страсть, увлеченность и избыточный энтузиазм чаще всего являются показухой. Не прибегайте к такой гиперболе. Оставьте свою страсть для любимого человека, а не для потенциального босса – не пугайте его своим излишним рвением.

5. Остроумный

Человек, заявляющий о своем остроумии, на поверку нередко оказывается редкостным занудой. На самом деле вы можете быть остроумными, но, опять же, пусть вам об этом говорят со стороны. Называть себя юморным, веселым или забавным, кстати, – тоже не вариант.

6. Эмпатичный

Эмпатия – это способность воспринимать чувства и эмоции людей. Это здорово, но и почти бесполезно, если вы их только воспринимаете и больше ничего не делаете. Чуткость – чудесное качество, но главное, это то, как вы её проявляете. Когда вы заявляете о своей эмпатии, люди автоматически будут ждать от вас помощи, поддержки, а то и просто начнут массово плакаться вам в жилетку.

7. Бесстрашный

Все боятся. Даже самые смелые люди испытывают это чувство. Кроме того, мужество не означает отсутствие страха. Мужество – это умение действовать, невзирая на страх. Поэтому не говорите, что вы бесстрашны. Смелый? Вероятно, но в определенных обстоятельствах. Отважный? Можно и так. Но бесстрашный? Пожалуй, нет.

8. Прямолинейный

Прямолинейность обычно воспринимается как синоним грубости, бестактности и неуважительности. Честный и открытый – да. Но «прямолинейный» звучит слишком вызывающе: от вас автоматически начнут ждать едких и колких комментариев и ремарок.

9. Адаптируемый

Это определение стало весьма избитым словом, хотя адаптируемость – это никак не огромнейшее достоинство. В нашем мире единственной константой остаются постоянные изменения. Мы все должны быть адаптируемыми, иначе мы попросту не выживем.

10. Независимый

Уверенность в своих силах – это хорошо. Умение позаботиться о себе и работать самостоятельно – это вдвойне хорошо. Однако люди явно злоупотребляют этим словом для описания себя. По сути это значит, что вы не хотите командной работы и предпочитаете уединение: «Нет, я не конфликтую с коллегами. Я просто независим!»

Текст: Flytothesky.ru