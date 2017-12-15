5 самых честных и искренних знаков зодиака

В мире хватает двуличных и лицемерных людей, которые умеют очень искусно носить маски и вводить окружающих в заблуждение. Причины, по которым люди скрывают свою настоящую личность или свои подлинные интересы, могут иметь разные корни: от банального страха до желания манипулировать другими. Зодиакальный знак рождения может быть хорошим индикатором того, насколько человек заслуживает доверия. По крайней мере, эти пять знаков завоевали хорошую репутацию, как самых честных и искренних.





1. Рак

Раки живут в соответствии со своим очень строгим моральным кодексом: они не выдерживают обмана и не прощают ложь. Они крайне эмпатичны и восприимчивы по своей природе, а это значит, что любой Рак понимает, насколько разрушительна ложь, и старается избегать её всеми силами. Раки – щедрые, заботливые и любящие личности, они всегда стремятся помочь людям, которые являются частью их жизни. Им никогда не придёт в голову предать своих близких или скрывать свое подлинное лицо.

2. Лев

Львы с большим подозрением относятся к неискренним людям, во многом благодаря своей экстравертной натуре и желанию быть в фокусе внимания. Сами они личности открытые и не скрывающие своих эмоций, потому никогда не могут понять, почему люди носят маски и кривят душой, скрывая свои истинные интересы. Львы рассматривают отсутствие честности как личное оскорбление, и они будут реагировать с гневом и яростью, если заподозрят кого-то во лжи.

3. Скорпион

Скорпионы – это ходячие детекторы лжи. Они чувствуют фальшь за версту и всячески уклоняются от контакта с такими людьми. Типичный Скорпион рассматривает обман как признак слабости, а потому он не станет испытывать никаких колебаний и сомнений в том, чтобы уйти от человека, который продемонстрировал им такое свое слабое место и абсолютную в себе неуверенность. Скорпионы очень лояльны и никогда не будут использовать других, манипулируя ими для достижения своих целей. Если они столкнутся с конфликтом интересов, то будут пытаться решить его и разговаривать напрямую, а не намеками.

4. Водолей

Водолей – терпеливый и понимающий человек, способный видеть обе стороны одной и той же ситуации. Он, конечно, будет пытаться понять и простить других и, если возможно, дать виновной стороне возможность оправдаться. Однако, если обманщик потерпит неудачу и продолжит быть неискренним, то для Водолея он перестанет существовать. Этот знак безумно ценит искренность и считает ложь отвратительным качеством, поэтому предательства он не потерпит.

5. Рыбы

Это еще один знак, который кристально честен и предпочитает открыто высказывать свое мнение, даже если оно звучит несколько болезненно для собеседников. Рыбы не будут смягчать свое видение и точку зрения, потому порой их воспринимают как чрезмерно прямолинейных и даже бестактных и грубоватых людей. Представители этого знака не умеют скрывать то, что они чувствуют внутри, иначе они «взорвутся». Хотя их за это критикуют, правда в том, что они абсолютно естественны и искренни во всех своих проявлениях.

Текст: Flytothesky.ru