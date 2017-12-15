Какой сегодня праздник: 16 декабря 2017 года

Знаете ли вы, что 16 декабря в России отмечается День риелотора. О том, чем еще ознаменовано 16 декабря — в обзоре Sputnik.

Что произошло 16 декабря

В 1773 году случилось "Бостонское чаепитие" — акция протеста американских колонистов, которые, переодевшись индейцами, выбросили в гавань Бостона ящики с чаем в знак протеста против налога на него, введенного Великобританией.

В 1899 году был основан футбольный клуб "Милан".

В 1946 году Кристиан Диор открыл свой дом моды на авеню Монтень в Париже.

Кто родился 16 декабря

16 декабря в православном календаре

Православные 16 декабря 2017 чтут память пророка Софонии, преподобного Саввы, игумена Сторожевского, преподобного Феодула Константинопольского, преподобного Иоанна Безмолвника, преподобного Георгия Черникского.

Именины

В этот день именины у Андрея, Георгия, Гавриила, Ефрема, Ивана, Николая, Федора.

16 декабря в народном календаре

Наши предки в этот день на Руси старались мало говорить и писать, так как в этот день вспоминали Ивана Молчальника. Считалось, что тот, кто 15 декабря весь день промолчит, тот будет красноречив весь год. В этот день люди молились Иоанну про себя, осмысливали свои поступки. В народе считали, что нечистая сила в этот день может утащить голос.