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Какой сегодня праздник: 16 декабря 2017 года

16.12.2017 00:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Знаете ли вы, что 16 декабря в России отмечается День риелотора. О том, чем еще ознаменовано 16 декабря — в обзоре Sputnik.

Что произошло 16 декабря

В 1773 году случилось "Бостонское чаепитие" — акция протеста американских колонистов, которые, переодевшись индейцами, выбросили в гавань Бостона ящики с чаем в знак протеста против налога на него, введенного Великобританией.

В 1899 году был основан футбольный клуб "Милан".

В 1946 году Кристиан Диор открыл свой дом моды на авеню Монтень в Париже.

Кто родился 16 декабря

16 декабря в православном календаре

Православные 16 декабря 2017 чтут память пророка Софонии, преподобного Саввы, игумена Сторожевского, преподобного Феодула Константинопольского, преподобного Иоанна Безмолвника, преподобного Георгия Черникского.

Именины

В этот день именины у Андрея, Георгия, Гавриила, Ефрема, Ивана, Николая, Федора.

16 декабря в народном календаре

Наши предки в этот день на Руси старались мало говорить и писать, так как в этот день вспоминали Ивана Молчальника. Считалось, что тот, кто 15 декабря весь день промолчит, тот будет красноречив весь год. В этот день люди молились Иоанну про себя, осмысливали свои поступки. В народе считали, что нечистая сила в этот день может утащить голос.

 
 
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Этот день является 350-м в григорианском календаре, до Нового года остается 15 дней.

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