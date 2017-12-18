Какой сегодня праздник: 19 декабря 2017 года

Знаете ли вы, что 19 декабря 1906 года родился руководитель СССР Леонид Брежнев? О том, чем еще ознаменовано 19 декабря — в обзоре Sputnik.

Что произошло 19 декабря

В 1965 году Шарль де Голль избран президентом Франции.

В 1983 году из здания бразильской федерации футбола похищена статуэтка оригинала Кубка Жюля Римэ по футболу.

В 1991 году был вручен последний в истории Орден Красной Звезды.

19 декабря также является Международным днем помощи бедным.

Кто родился 19 декабря

19 декабря в православном календаре

Православные 19 декабря 2017 чтут память Николая Чудотворца родом из Малой Азии.

Именины

В этот день именины у Максим и Николая.

19 декабря в народном календаре

О святителе Николая говорили, что он "второй после Бога заступник".

На Руси святого считали защитником тех, кто был оклеветан и кто был невинно осужден. Также ему молились земледельцы о хорошем урожае. Люди говорили: "На Никольщину зови друга, зови и ворога — оба будут друзья".

Утром на святого Николая люди шли в церковь, а после накрывали столы и веселились. В этот день нельзя было грустить, иначе это могло принести суровые морозы. Если перед Николой образовывался иней, можно было ждать хорошего урожая овса.