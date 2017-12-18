Насколько вы продуктивны? Ответьте себе на эти 5 вопросов

Считаете ли вы себя продуктивным человеком? Пытаетесь ли вы изо всех сил каждый день сделать все, что вам нужно сделать, и остается ли у вас время на себя? Вам просто недостаточно времени или же вы бездумно его расходуете? Задайте себе эти 5 вопросов, если вам интересно, насколько вы продуктивны.





1. Сколько времени вы проводите перед экраном?

Смартфоны, планшеты и компьютеры заполонили нашу жизнь, и они являются основной причиной снижения продуктивности. Вы слышали фразу «прилипнуть к экрану»? Это и есть то время, которое мы тратим на наши гаджеты, даже если этого особо и не хотим. Вы и сами знаете, что такое «быстренько проверить свою почту», за которым следует долгий просмотр смешных видеороликов и новостных лент. Итак, сколько времени вы проводите перед экраном (это не включает рабочие моменты)? Если больше часа, то ваша производительность, вероятно, заметно страдает.

2. У вас есть список текущих дел?

У наиболее продуктивных людей всегда есть список дел, которые нужно выполнить. Даже если вам хочется верить в то, что вы можете хранить его в своей голове, это практически невозможно. Вы не сможете уследить за всем и ничего не забыть. Итак, если у вас нет постоянного списка, который расставляет приоритетность задач, вы, скорее всего, не столь продуктивны, как могли бы быть.

3. Умеете ли вы говорить «нет»?

Что вы делаете, когда ваш босс просит вас взвалить на себя еще один проект? А ваша соседка постоянно просит выгулять её собаку? А подруга требует, чтобы вы примчались к ней по первому зову? Вы вообще умеете произносить волшебное слово «НЕТ»? Самые продуктивные люди знают, сколько часов у них есть в сутках, и они не боятся отказать вместо того, чтобы добавить еще одну задачу к своей и без того немалой нагрузке. Вы не можете тянуть на себе всё, потому что в итоге вы не увидите никаких хороших результатов. Так что научитесь говорить «нет»! Если вы это сделаете, ваша продуктивность сразу же возрастет.

4. Можете ли вы обратиться за помощью?

Самые продуктивные люди в мире – это не те, кто стараются сделать все сами. Это те, кто умеют делегировать задачи, чтобы добиться успеха. В современном мире безумная занятость возведена чуть ли не в ранг добродетели – вы особо гордитесь тем, что мало спите и много работаете. Истина в том, что самые продуктивные люди этого не делают: они знают, что, обратившись за помощью и распределив задания, они будут более эффективными и менее измученными.

5. Вы заботитесь о себе?

Ваша продуктивность напрямую зависит от вашего физического и эмоционального благополучия. Если вы тот человек, который не высыпается, плохо питается или борется со стрессом и депрессией, – то о продуктивности вы можете забыть. Для хорошей работы вам нужна ясность ума и физическая выносливость. Так что позаботьтесь о себе. Достаточно хорошо поспать, хорошо поесть, погулять, дать себе немного физической нагрузки и помедититровать, чтобы расслабить тело и разум.

Итак, каковы ваши ответы? Вы можете назвать себя продуктивным человеком? Если нет, запомните эти 5 простых правил: ограничьте время перед экраном, составляйте список дел, научитесь говорить «нет», не бойтесь просить о помощи и заботьтесь о своем физическом и умственном здоровье.

Текст: Flytothesky.ru