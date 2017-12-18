Об этих жизненных истинах нужно помнить всегда!

О чем мы неизбежно забываем в череде рутинных будней, так это о простых жизненных истинах, которые периодически необходимо освежать в памяти, чтобы чувствовать себя живыми и радоваться каждому новому дню.





1. Завтра никому не гарантировано. Никто не может быть уверенным, что оно стопроцентно настанет. Но вместо того чтобы проживать каждый день как последний, мы тратим массу времени на то, что по сути не имеет значения. Мы носим камни за пазухой, конфликтуем из-за разных точек зрения и поддаемся негативным эмоциям. Мы позволяем эгоизму и недовольству затмевать все позитивное в нашей жизни, забывая, что завтра может и не быть.

2. Нужно ценить все хорошее. Периодически стоит замедлять свой темп и задумываться обо всем, что у вас есть в вашей жизни. Да, жизнь может быть жёсткой и несправедливой, но ведь нам есть за что её и поблагодарить от всего сердца. В ряде ситуаций она могла бы быть намного хуже, но мы так быстро об этом забываем.

3. Иногда стоит признать свою неправоту и извиниться. Мы несовершенные существа и не всегда поступаем правильно, независимо от наших намерений. Но, согласитесь, многие из нас с трудом признают свои ошибки – нам мешает собственная гордость. Или правильнее сказать гордыня? Мы будем сражаться до конца, чтобы попытаться «доказать, что мы правы». Но разве эта битва действительно стоит того? Стоит ли тратить время, когда гораздо проще озвучить ваше несогласие, принять чужое мнение и двигаться дальше? Или еще лучше, использовать такую возможность для самоанализа, выяснить, где вы допустили промах, и извиниться.

4. Коммуникации важны. Мы совершенно забываем, что во время конфликтов и противоречий нужно общаться друг с другом и озвучивать свои чувства и эмоции. Современные люди предпочитают быстро спрятаться за экраном, опубликовать свое негодование в социальных сетях, устроить истерику или, что еще хуже, игнорировать оппонента вместо того, чтобы разрешить проблему. Мы действительно разучились общаться!

5. Вы не должны использовать людей как грушу для битья. Единственная причина, по которой мы плохо относимся друг к другу, вызвана нашей собственной неуверенностью. Такое отношение – это выход наружу наших внутренних проблем и комплексов в форме агрессии и бесчувственности. Зачастую люди, которые недовольны своей собственной жизнью, срываются на окружающих, особенно на тех, кого они больше всего любят. Иногда они даже не понимают того, что делают. Попробуйте изменить свой образ мышления, и в жизни всё обязательно изменится.

6. Неудача – это нормально. Мы съедаем самих себя, когда терпим неудачу. Однако любой проигрыш не означает конца света – иногда он даже может стать лучшим вариантом для нас. Если вы на дне, значит у вас хватит сил, чтобы от него оттолкнуться и выплыть. Используйте свой провал как возможность обучения. Сделайте еще одну попытку, изучите другие варианты и снова действуйте.

7. Что на самом деле важно, а что нет. Для тех, кто забыл, что важно в жизни – это семья, друзья, любовь, отношения и здоровье. Мы слишком часто воспринимаем людей в нашей жизни как должное. Годы спустя вы наверняка не будете помнить мелкие неприятности или несерьезные ссоры, на которых когда-то делали слишком большой акцент. Обязательно сохраняйте в памяти только счастливые воспоминания, приключения и время, которое вы провели с близкими.

8. Всё проходит. Причем гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. Так что не тратьте время впустую. В конце вашего пути всё, что будет иметь значение, – это то, кем вы решили быть, как вы усовершенствовали себя и что хорошего вы сделали. Подумайте об этом прямо сейчас: когда вы оглянетесь на свою жизнь, что вы о ней вспомните?

Текст: Flytothesky.ru