Знаки зодиака: ваша самая крупная упущенная возможность в 2017

Признавайтесь-ка, а что вы так и не завершили в уходящем году? Жалеете ли о чем-то, безразлично машете рукой или все же с горечью вспоминаете о каких-либо упущенных возможностях? У каждого знака зодиака были свои собственные возможности, которые от них по какой-либо причине ускользнули. Но у вас однозначно есть шанс всё исправить!





1. Овен

Вы жаждете свободы и жить не можете без приключений, но почему-то в 2017 вы побоялись широко расправить крылья и взлететь. Вам была дана возможность совершить нечто невероятное, но над вами взял верх страх. Даже не смейте повторить ту же ошибку в следующем году. Вспомните о своем врожденном авантюризме и рискните, даже если это вас пугает.

2. Телец

В уходящем году вы хотели так многое узнать о своем внутреннем «я», но этот план не оправдал себя. Не исключено, что вы наткнулись на пару-тройку препятствий, которые затормозили вас на пути к самопознанию. Превратите все свои жизненные уроки в один большой опыт и сделайте правильные выводы, чтобы двигаться дальше и в этот раз преуспеть.

3. Близнецы

Когда вы не видите мгновенных результатов, вы легко можете все бросить на ходу. В уходящем году у вас был абсолютно реальный шанс добиться заметного прогресса, но вы чересчур быстро сдались. Вам нужно проявить терпение и вкладывать свою энергию в то, что будет эффективно и действенно. Научитесь настойчивости и доводите все дела до конца.

4. Рак

Вы предпочитаете выражать собственные чувства через скрытые сообщения и намёки. Вы говорите о своей привязанности полушепотом, а это ведёт к постоянному недопониманию. У вас был шикарный шанс рассказать кому-то о своем реальном к нему отношении. Наверное, вы слишком боялись это озвучить? Откройте свои эмоции, и вы удивитесь, увидев ответную реакцию.

5. Лев

Вы ненавидите упускать шансы вволю повеселиться и пообщаться с друзьями, тем не менее за последний год вы потратили немало времени, составляя грандиозные планы и корректируя свои действия, дабы соответствовать тому уровню жизни, о котором вы мечтаете. В результате многие события и мероприятия прошли мимо вас. Прекратите просто планировать и начните воплощать эти планы в жизнь.

6. Дева

Вы немного потерялись и не умеете хорошо относиться к самому себе, что порой вас очень беспокоит. В 2017 вам преподнесли важный урок о том, как учиться любить себя, но вы его проигнорировали из страха. Вы не захотели выползать из зоны комфорта и плотно закрылись в ней. Пора выходить из этой раковины, любить себя, баловать и заботиться.

7. Весы

Заботливость и сострадание – ваши врожденные качества. В уходящем году вы, скорее всего, слишком отдавали всего себя человеку, который вас совершенно не заслуживал, и, к сожалению, вы не могли заставить себя уйти. В следующем году у вас появится шанс покончить с прошлым навсегда. Впустите в свою жизнь что-то кардинально новое.

8. Скорпион

Вы предпочитаете проводить время с ближайшими вам людьми, но в 2017 вы, вероятно, недостаточно уделяли им внимания. Вы забывали показывать им, насколько они для вас значимы. В 2018 напомните себе, что действительно важно в этой жизни, и сосредоточьтесь на этом. Не пропустите шанс сказать любимым людям, насколько вы их цените.

9. Стрелец

Вы живете в состоянии беспокойства о вашем будущем. В 2017 вы упустили возможность внести серьезные изменения в собственную жизнь. Вероятно, это касалось работы, отношений или семьи. Вы сделали более простой выбор, остерегаясь принятия смелых решений. Скоро вам представится второй шанс, и вот его будет грех упустить.

10. Козерог

Вы очень самостоятельны и уверены в себе. Вы считаете, что все знаете, а значит помощь вам не нужна. В 2017 вы проигнорировали советы и ценную информацию от очень мудрых людей, так как склонны блокировать мнение других. Научитесь принимать помощь в любом виде. Это совсем не делает вас уязвимым и слабым человеком.

11. Водолей

Вы страшитесь привыкания и размеренной жизни. В 2017 вы наверняка проглядели потенциального партнера, который мог бы стать для вас неплохой парой. Возможно, он испугал вас своим натиском. Между прочим, так это всегда и происходит в вашей личной жизни. Когда все начинает становиться слишком реальным, вы отталкиваете людей. Дайте любви шанс в новом году!

12. Рыбы

Вы мечтаете о жизни, где есть место приключениям, и хотите много путешествовать. В 2017 вы, наверное, потратили массу времени на обдумывание идей, но на этом этапе и остановились. Да, вы хотите сделать большой шаг, так почему же вы его еще не сделали? В 2018 году придется отказаться от отговорок и оправданий. Просто идите вперед и не оглядывайтесь.

Текст: Flytothesky.ru