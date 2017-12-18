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Тест: Какой необычный питомец подойдет вам лучше всего?
19.12.2017 21:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Все мы привыкли к нашим четвероногим любимцам вроде пушистых кошечек или ушастых собак, но мало кто вспоминает про огромное множество разнообразной мохнатой (и не очень) живности. Большинство из нестандартных домашних любимцев привязываются к своим хозяевам не хуже привычных нам барбосов и очень любят человеческую ласку. Какой же необычный любимец подойдем именно вам? Узнаете это прямо сейчас!
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Все мы привыкли к нашим четвероногим любимцам вроде пушистых кошечек или ушастых собак, но мало кто вспоминает про огромное множество разнообразной мохнатой (и не...
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