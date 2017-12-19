ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Разминка для мозга: хитрая головоломка со спичками

20.12.2017 10:30 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Утро — отличное время, чтобы немного размять мозг. Это придаст вам энергии и уверенности в себе. Одни из самых популярных небольших головоломок всегда были задачи со спичками. Найти их можно огромное множество, но ни одна из них не решается быстро. Мы предлагаем вам посидеть и подумать над одной из таких загадок. Правила простые: нужно передвинуть только одну(!) спичку так, чтобы получить верное равенство. Готовы? Начали!Разминка для мозга: хитрая головоломка со спичками

Разминка для мозга: хитрая головоломка со спичками

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утро — отличное время, чтобы немного размять мозг. Это придаст вам энергии и уверенности в себе. Одни из самых популярных небольших головоломок всегда были...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Какой сегодня праздник: 20 декабря 2017 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика