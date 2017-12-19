Разминка для мозга: хитрая головоломка со спичками

Утро — отличное время, чтобы немного размять мозг. Это придаст вам энергии и уверенности в себе. Одни из самых популярных небольших головоломок всегда были задачи со спичками. Найти их можно огромное множество, но ни одна из них не решается быстро. Мы предлагаем вам посидеть и подумать над одной из таких загадок. Правила простые: нужно передвинуть только одну(!) спичку так, чтобы получить верное равенство. Готовы? Начали!



