ГПК рассказал, как быстро попасть в Вильнюс на Новый год и Рождество

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Государственный пограничный комитет прогнозирует увеличение потока транспортных средств в период предстоящих рождественских и новогодних праздников.

В связи с этим пограничная служба предпринимает все необходимые меры, чтобы создать гражданам наиболее комфортные условия пересечения госграницы. В частности, если перед пунктом пропуска возникает очередь, увеличивается и количество сотрудников органов погранслубы в ПП, а также принимаются меры по перераспределению контролерского состава. Со всеми сопредельными государствами организовано взаимодействие по вопросам функционирования пунктов пропуска, рассказали в пресс-службе ГПК.

Одновременно путешествующих граждан просят учесть, что каждый пункт пропуска имеет определенную пропускную способность. Кроме того, определенное влияние на скорость движения оказывают и возможности контрольных органов сопредельного государства.

ГПК рекомендует гражданам, которые планируют поездку, учитывать все эти факторы и выбирать оптимальные маршруты. Менее загруженными пунктами пропуска, в частности, на литовском направлении считает ПП "Привалка" в 40 километрах от Гродно. Здесь, по данным ГПК, можно будет более оперативно пересечь границу. Также менее загруженными являются пункты пропуска "Бенякони" и "Лоша".

На польском направлении можно воспользоваться пунктами пропуска "Песчатка" (около 65 километров севернее Бреста) либо "Домачево" (45 километров южнее Бреста).

ГПК напоминает, что оперативную информацию об очередях на границе можно получить на специальном разделе портала Госпогранкомитета.