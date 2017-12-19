Все меньше времени остается до самого массового праздника: встречи Нового года — 2018. Одни встречают этот день на теплых морях, другие — на горнолыжных курортах, но очень многие по-прежнему решают провести праздник в кругу семьи. Куда уж тут и без телевизора — даже если он идет "фоном".

Sputnik узнал у белорусских телеканалов, что они поставили в программу на 31 декабря.

"Беларусь 1": кино, итоги года и музыка

Начнется настоящий новогодний "марафон" на "первой кнопке" Беларуси задолго до праздника, но уже днем 31 декабря весь эфир будет посвящен именно Новому году.

Так, в 15:10 будут показывать российскую новогоднюю мелодраму "Все будет хорошо!", а в 16:30 покажут украинскую картину "Когда папа Дед Мороз".

С 21:00 в эфире "Беларусь 1" будет специальный выпуск программы "Главный эфир" — в рамках передачи подведут итоги года, обозначат планы на будущее. На ТВ обещают: не обойдется и без сюрпризов.

Уже с 22:35 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут новогодний концерт, подготовленный медиахолдингом Белтелерадиокомпании. Выступят на нем Тео, Ольга Рыжикова, Инна Афанасьева, Анатолий Ярмоленко и другие.

После "боя курантов", уже в 00:40 первого января по телеканалу покажут комедию "SOS, Дед Мороз, или все сбудется!". Затем настоящий марафон фильмов и концертов продолжится — еще несколько дней.

На другом телеканале холдинга, "Беларусь 2", на протяжении 31 декабря продолжат показывать новогодние фильмы — в том числе и сразу несколько картин из серии "Елки". После полуночи — несколько мультфильмов о богатырях.

Специальная программа к Новому году будет и на других телеканалах Белтелерадиокомпании, а также в эфире радио "Беларусь", "Культура" и "Радиус".

ОНТ: концерты и старые любимые фильмы

31 декабря в эфире телеканала ОНТ праздник будет уже с первых минут вещания: в 07:10 в эфир выйдет новогодний "Ералаш", а сразу после него, в половину восьмого, — любимый многими фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

Серия старых любимых фильмов накануне Нового года — 2018 продолжится лентой "Как Иван Васильевич менял профессию" (10:10), затем покажут "Главный новогодний концерт". С 12:15 по ОНТ будут показывать картину "Ирония Судьбы. Продолжение".

В 14:25 начнется вторая часть "Песни года Беларуси", которая продлится с перерывом на новости до 17:00, а там уже — новогодний выпуск шоу "Лучше всех!" с Максимом Галкиным. В 20:00 — "Контуры", затем — фильм "Иван Васильевич меняет профессию".

В 23:00 начнут показывать российский "Голубой огонек", который продолжат и 1 января после боя курантов.

СТВ: кулинарное шоу и любимые песни

Телеканал СТВ обещает 31 декабря настоящий "новогодний нон-стоп". Уже утром выйдут специальные выпуски "Студии хорошего настроения" и "Большого завтрака", а в 15:45 в эфире — кулинарное шоу "Большая удача", в котором Валерий Скорожонок поедет в гости к блогеру бабе Тане.

С 17:20 телеканал покажет новогоднее караоке-шоу "Любимые песни" — белорусские исполнители исполнят мировые и отечественные хиты. С 20:55 покажут шоу "Звезда эпохи" — наши артисты перевоплотятся в таких звезд, как Владимир Мулявин и Людмила Гурченко.

С 22:55 в эфире будет "Новогодняя ночь на СТВ". Обещают на телеканале превратить шоу в настоящий "огонек" — с подведением итогом, воспоминаниями и выступлениями.

Когда выступит президент?

Обязательный элемент празднования Нового года для каждого белоруса — новогоднее поздравление президента Александра Лукашенко .

Покажут поздравление президента с 2018 годом в 23:50 по всем белорусским телеканалам, а услышать его можно будет и по радио: в эфире Первого национального канала.