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Тест: Сможете ли вы остаться в живых на необитаемом острове?
20.12.2017 12:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Всегда было интересно читать книги про великих путешественников и исследователей, которые, потерпев крушение, рискуют собственной жизнью и открывают неизведанные миры! Но мало кто задумывается о том, насколько это тяжело. Только представьте: вы — совершенно одни, на чужой земле, в кармане у вас лишь моток веревки и карманный нож. Почувствуйте себя на месте этих великих людей, переживших такие фантастические приключения!
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Всегда было интересно читать книги про великих путешественников и исследователей, которые, потерпев крушение, рискуют собственной жизнью и открывают...
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