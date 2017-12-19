6 женских уловок, которым мужчины противостоять не в силах

Даже на самом первом свидании мы пытаемся выстроить доверительные отношения в беседе. И язык тела играет в этом не последнюю роль; в ход идет всё: выражение лица, жесты, касание, дистанция или взгляды. Говорят, что мужчины – победители, на самом же деле именно женщина первая выбирает себе партнера. Но как узнать, действительно ли женщина выбрала вас? Обратите внимание на ваше невербальное общение и сигналы о том, что вы ей однозначно нравитесь, и что она не против сблизиться с вами. Однако не очень обольщайтесь, иногда это может быть только флирт, а не попытка создания крепких и серьезных отношений. Итак, давайте взглянем на шесть поведенческих моделей женщин, которые они используют, чтобы привлечь мужчину.





1. Слегка приоткрытый рот

Мужчины обращают внимание на губы женщины, особенно если они чувственные и подчеркнуты помадой (даже если красной). Да, сильный пол это заводит! Поэтому одним из основных способов соблазнить мужчину является привлечение внимания к губам. Обратите внимание, как некоторые женщины игриво пьют из бокала, слегка покусывают или почти незаметно облизывают губы. Безотказный трюк!

2. Женщина наклоняет тело к мужчине

Это самый простой способ выразить свой интерес к собеседнику (компаньону, попутчику). Если женщина приближается к нему всем своим телом, то она фактически предлагает сократить расстояние между ними и одновременно показывает, что ей комфортно с этим человеком. Очень невинный жест, но он так много значит. А если мужчина склоняется в ответ, значит уловка сработала.

3. Она кладёт ногу на ногу

Ну какой мужчина не любит красивые женские ноги. Чем длиннее и стройнее, тем лучше. Любая женщина знает свои плюсы, и если ноги действительно отличные, то она будет умеренно их демонстрировать. Именно поэтому женщина подчеркивает свои бедра и показывает лодыжки. Ну а то, что трюк «нога на ногу» работает идеально, доказала еще Шэрон Стоун в небезызвестной сцене из «Основного инстинкта».

4. Она играет со своими волосами

Мужчины всегда обращают внимание на женские волосы, особенно если они еще и длинные. Вам необязательно быть блондинкой, хотя это, конечно, увеличивает шансы на первых порах. Если женщина хочет, чтобы её избранник медленно терял голову, она будет ненавязчиво играть со своими волосами: встряхивать ими, отбрасывать назад или, напротив, вперед на плечи, а также игриво накручивать локоны на палец. Женщина дает сигнал, что она чувствует себя привлекательной и хочет, чтобы мужчина тоже это почувствовал.

5. Она медленно поглаживает открытую часть тела

Очень чувственный сигнал, потому насторожитесь или же поберегитесь. Если женщина хочет соблазнить, она станет медленно поглаживать свою шею во время разговора, незаметно касаться выреза на платье или мягко потирать руку. Причем выглядеть это будет непринужденно, но обязательно сопровождаться красноречивым взглядом. Ну какой мужчина устоит?

6. Случайное прикосновение

Это, вероятно, самый популярный трюк женщины, чтобы выразить свою заинтересованность в мужчине. Конечно, такое прикосновение каждый раз происходит «случайно». Она может прикоснуться к вашей руке, забирая свой стакан, незаметно поправить воротник вашей рубашки или мягко толкнуть вас во время какого-либо движения. Такое поведение предполагает, что она однозначно хочет быть ближе к вам. Примите к сведению!

Текст: Flytothesky.ru