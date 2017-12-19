5 удивительных и мощных жизненных уроков, которые я получила в 2017

И снова конец года, последние его дни. 2017 был годом суеты, перехода и нового начала для меня: годом потерь и находок, годом взлетов и падений, годом вдохновения и разочарований. Из него я, кстати, вынесла пять очень ценных уроков:





1. Если вы боитесь что-то сделать, обязательно это сделайте

Я отправилась путешествовать в одиночку на пару недель. Я помню, как я колебалась и взвешивала все за и против. Живущий во мне господин Страх безостановочно твердил: «Ты будешь чувствовать себя некомфортно, это небезопасно, лучше возьми с собой парочку проверенных товарищей». В глубине души я знала, что если бы я сдалась, я бы многое упустила. Мое путешествие было восхитительным. Я не только завела новых друзей, но и обнаружила, что до этого я многого не знала о самой себе.

2. Боль не нужно подавлять – её нужно понять и принять

Мои отношения развалились, и ежедневно я чувствовала такую же тяжесть на душе, как и в первый день нашего расставания. Я не принимала боль от разлуки и усиленно игнорировала ее, потому что считала, что выгляжу слабой. В конце концов эта боль усилилась, и я однажды взорвалась от эмоций. Что ж, я перестала её отрицать, а приняла её… и почувствовала освобождение. Оказывается, боль не собиралась мне навредить, она просто была воспоминанием о случившемся, а все воспоминания имеют свойство тускнеть и притупляться. Поймите, что означает ваша боль, и вы будете меньше её бояться.

3. Не думайте о цифрах – думайте об ощущениях

В начале 2017 я решила установить себе новую высоту в плане моей физической формы и здоровья. Да, я начала подсчитывать калории в каждом моем блюде и составила точный график питания и походов в спортзал. Это придавало мне уверенности и снижало чувство тревожности. Огромная глупость! Это НЕ то, что действительно улучшило мою фигуру и здоровье. Как только я поняла, что моя любовь к фитнесу намного больше, чем игра с цифрами, я, условно говоря, выбросила линейку с калькулятором и просто сосредоточилась на приятных мне тренировках.

4. Неудача – это плохо, но отказ от попытки – еще хуже

Я не хотела делиться своими работами с публикой, потому что до ужаса боялась критики и неприятия. Если бы я не рискнула, я бы никогда не узнала, что мои заметки и статьи действительно читают и даже немного хвалят. Зачастую мы сами себе злейшие критики, но если мы рискуем и не упускаем шансы, всё на удивление получается в лучшем виде (в большинстве случаев).

5. Всегда задавайте вопрос, что лучше для вас

Мои родители всегда хотели «лучшего» для меня. По правде говоря, я эти вещи почему-то «лучшими» не считала. Это было то, что стандартно хотел социум. Мне говорили, что для меня было бы «лучше» поступить в аспирантуру и делать карьеру на научном поприще. Мне советовали, когда и за кого мне «лучше» выйти замуж. Знакомо, да? Чем я становлюсь старше, тем больше я сомневаюсь в «советах» социума. Я наконец-то окончательно научилась сама выбирать лучшее для себя.

Текст: Flytothesky.ru