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10 рождественских коктейлей со всего мира, которые стоит попробовать

20.12.2017 20:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В праздничный сезон очень хочется постоянно держать в руках чашку или стакан, наполненный чем-то горячим и ароматным, желательно с алкоголем. Рождественские коктейли делают этот период еще более праздничным, и у многих стран и культур есть свои очень вкусные варианты.

1. Фойерцангенбоуле (Feuerzangenbowle) – Германия

10 рождественских коктейлей со всего мира, которые стоит попробовать

Это напиток для крепких и выдержанных людей, и состоит он из глинтвейна и рома. Вы поджигаете пропитанный ромом сахарный конус и помещаете его на решетку над глинтвейном, чтобы тот потихоньку в него стекал. Для этого волшебного процесса вы также можете воспользоваться набором фондю.

2. Эггног (Eggnog) – США и Канада

10 рождественских коктейлей со всего мира, которые стоит попробовать

Эггног – популярный праздничный напиток в Северной Америке, который берет свое начало от поссета, британского молочного пунша. Вы можете пить охлажденный молочный пунш как с ромом, так и без него. Традиционно он делается из яичного желтка и белка, молока (сливок), сахара и приправляется корицей и мускатным орехом.

3. Глёг (Glögg) – Швеция

10 рождественских коктейлей со всего мира, которые стоит попробовать

Это шведский вариант глинтвейна, который готовится с водкой, красным вином, апельсинами, изюмом, обжаренными специями (например, корицей и анисом) и сахаром. Его наливают доверху в кружки и украшают сухофруктами или орехами.

4. Бомбардино (Bombardino) – Италия

10 рождественских коктейлей со всего мира, которые стоит попробовать

Это неофициальный зимний напиток итальянских горнолыжных курортов, чем-то похожий на эггног, но подается он горячим, а не холодным. Оригинальный Бомбардино готовят из Advocaat (голландский ликер), рома или коньяка и сверху украшают взбитыми сливками. Говорят, что коктейль был изобретен специально для замерзших лыжников, чтобы те могли быстро согреться. А «бомбой» его назвали из-за большого содержания алкоголя.

5. Кокито (Coquito) – Пуэрто-Рико

10 рождественских коктейлей со всего мира, которые стоит попробовать

Этот коктейль еще называют кокосовым эггногом, и он является традиционным напитком для Рождества в Пуэрто-Рико. Он довольно крепкий и подается холодным. Чтобы приготовить настоящий Кокито, нужно смешать кокосовое молоко, кокосовые сливки, сгущенное молоко, корицу, мускатный орех и гвоздику, плюс очень много местного рома.

6. Пунш Соррель (Sorrel punch) – Ямайка

10 рождественских коктейлей со всего мира, которые стоит попробовать

Рождество на Ямайке невозможно без кувшина этого пунша на столе – он готовится в каждой семье без исключения. Соррель – или сушеный гибискус – пропитывается в ямайском роме с апельсинами, имбирем, гвоздикой, корицей и мускатным орехом. Потом напиток доводится до кипения, его охлаждают и переливают в кувшин со льдом.

7. Кола-де-Моно (Cola de mono) – Чили

10 рождественских коктейлей со всего мира, которые стоит попробовать

«Хвост обезьяны», возможно, звучит не очень аппетитно для рождественского коктейля, но этот алкогольный напиток заставит вас раскачиваться, как обезьяний хвост, если вы с ним переберёте. «Кола-де-Моно» чаще всего сравнивают с коктейлем «White Russian», и делается он из сгущенного молока, кофе, сахара, корицы и чилийского ликера или обычного коньяка.

8. Горячий Тодди (Hot Toddy) – Шотландия

10 рождественских коктейлей со всего мира, которые стоит попробовать

Классический «Горячий Тодди» – это не просто рождественский напиток: его можно пить всю зиму. Он готовится из горячего рома или коньяка в качестве основы с добавлением меда, лимона, а иногда и чая. Изобретен он был в Шотландии в 18 веке и активно рекламировался как лекарство от простуды. Теперь «Горячий Тодди» в основном рассматривается как алкогольный способ согреться во время зимнего холода.

9. Рождественский пунш (Ponche Navideño) – Мексика

10 рождественских коктейлей со всего мира, которые стоит попробовать

Этот классический мексиканский напиток на Рождество, который можно приготовить без алкоголя или с добавлением бренди или текилы. Традиционный рецепт требует фруктов, таких как гуава, яблоко, груша, изюм, чернослив, апельсин, тейокота (мексиканский фрукт, похожий на абрикос), плюс коричневый сахар.

10. Вассайл (Wassail) – Великобритания

10 рождественских коктейлей со всего мира, которые стоит попробовать

Наслаждаться вассайлом с друзьями и соседями в конце года – древняя англосаксонская традиция. «Waes hael» – это тост за хорошее здоровье. Сам напиток готовят из горячего сидра, сахара, имбиря, корицы, мускатного ореха и апельсинового сока, причем подают его в общей посуде. В современной версии в вассайле присутствует алкоголь, в основном бренди или ром.10 рождественских коктейлей со всего мира, которые стоит попробовать

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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