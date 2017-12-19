10 рождественских коктейлей со всего мира, которые стоит попробовать

В праздничный сезон очень хочется постоянно держать в руках чашку или стакан, наполненный чем-то горячим и ароматным, желательно с алкоголем. Рождественские коктейли делают этот период еще более праздничным, и у многих стран и культур есть свои очень вкусные варианты.

1. Фойерцангенбоуле (Feuerzangenbowle) – Германия





Это напиток для крепких и выдержанных людей, и состоит он из глинтвейна и рома. Вы поджигаете пропитанный ромом сахарный конус и помещаете его на решетку над глинтвейном, чтобы тот потихоньку в него стекал. Для этого волшебного процесса вы также можете воспользоваться набором фондю.

2. Эггног (Eggnog) – США и Канада





Эггног – популярный праздничный напиток в Северной Америке, который берет свое начало от поссета, британского молочного пунша. Вы можете пить охлажденный молочный пунш как с ромом, так и без него. Традиционно он делается из яичного желтка и белка, молока (сливок), сахара и приправляется корицей и мускатным орехом.

3. Глёг (Glögg) – Швеция





Это шведский вариант глинтвейна, который готовится с водкой, красным вином, апельсинами, изюмом, обжаренными специями (например, корицей и анисом) и сахаром. Его наливают доверху в кружки и украшают сухофруктами или орехами.

4. Бомбардино (Bombardino) – Италия





Это неофициальный зимний напиток итальянских горнолыжных курортов, чем-то похожий на эггног, но подается он горячим, а не холодным. Оригинальный Бомбардино готовят из Advocaat (голландский ликер), рома или коньяка и сверху украшают взбитыми сливками. Говорят, что коктейль был изобретен специально для замерзших лыжников, чтобы те могли быстро согреться. А «бомбой» его назвали из-за большого содержания алкоголя.

5. Кокито (Coquito) – Пуэрто-Рико





Этот коктейль еще называют кокосовым эггногом, и он является традиционным напитком для Рождества в Пуэрто-Рико. Он довольно крепкий и подается холодным. Чтобы приготовить настоящий Кокито, нужно смешать кокосовое молоко, кокосовые сливки, сгущенное молоко, корицу, мускатный орех и гвоздику, плюс очень много местного рома.

6. Пунш Соррель (Sorrel punch) – Ямайка





Рождество на Ямайке невозможно без кувшина этого пунша на столе – он готовится в каждой семье без исключения. Соррель – или сушеный гибискус – пропитывается в ямайском роме с апельсинами, имбирем, гвоздикой, корицей и мускатным орехом. Потом напиток доводится до кипения, его охлаждают и переливают в кувшин со льдом.

7. Кола-де-Моно (Cola de mono) – Чили





«Хвост обезьяны», возможно, звучит не очень аппетитно для рождественского коктейля, но этот алкогольный напиток заставит вас раскачиваться, как обезьяний хвост, если вы с ним переберёте. «Кола-де-Моно» чаще всего сравнивают с коктейлем «White Russian», и делается он из сгущенного молока, кофе, сахара, корицы и чилийского ликера или обычного коньяка.

8. Горячий Тодди (Hot Toddy) – Шотландия





Классический «Горячий Тодди» – это не просто рождественский напиток: его можно пить всю зиму. Он готовится из горячего рома или коньяка в качестве основы с добавлением меда, лимона, а иногда и чая. Изобретен он был в Шотландии в 18 веке и активно рекламировался как лекарство от простуды. Теперь «Горячий Тодди» в основном рассматривается как алкогольный способ согреться во время зимнего холода.

9. Рождественский пунш (Ponche Navideño) – Мексика





Этот классический мексиканский напиток на Рождество, который можно приготовить без алкоголя или с добавлением бренди или текилы. Традиционный рецепт требует фруктов, таких как гуава, яблоко, груша, изюм, чернослив, апельсин, тейокота (мексиканский фрукт, похожий на абрикос), плюс коричневый сахар.

10. Вассайл (Wassail) – Великобритания





Наслаждаться вассайлом с друзьями и соседями в конце года – древняя англосаксонская традиция. «Waes hael» – это тост за хорошее здоровье. Сам напиток готовят из горячего сидра, сахара, имбиря, корицы, мускатного ореха и апельсинового сока, причем подают его в общей посуде. В современной версии в вассайле присутствует алкоголь, в основном бренди или ром.

Текст: Flytothesky.ru