Одалживание денег родственникам и друзьям – очень неудачная идея!

Вопрос денег всегда вызывает определенные эмоции. Конечно, никто не любит говорить о затруднениях, но случаются такие моменты, когда приходится поднять этот вопрос. Вы наверняка оказывались в ситуации, когда кто-то из ближних просит у вас взаймы. Но поступаем ли мы правильно, когда одалживаем деньги другу или родственнику? Вот 7 причин, которые подтверждают, что это все же плохая идея!





1. Дата возврата

Вы не являетесь банком и не устанавливаете жесткую дату возврата и проценты за пользование деньгами, и уж тем более не выставляете штрафные санкции и не насчитываете пеню. Можно сказать, что такой кредит является обычной устной договоренностью. Тем не менее, человек, берущий у вас деньги, должен знать о максимально быстром возврате. К сожалению, люди постоянно забывают об этом. А мы порой слишком застенчивы, чтобы попросить их вернуть ваши кровные.

2. Неудобные просьбы

Когда мы даем значительную сумму денег кому-то близкому, мы начинаем автоматически беспокоиться, так как фактически у нас нет гарантии, что этот человек вернет всю сумму. Даже если мы доверяем ему, чувство беспокойства все равно живет внутри. И оно усиливается, если должник задерживает возврат. Многие люди не чувствуют себя комфортно, когда им приходится самим требовать свои деньги назад, поэтому лучше избегать подобных ситуаций.

3. Неформальные обязательства

Говорят, что должники являются рабами своих кредиторов. Кредитор никогда не забывает о своих деньгах, поэтому должник просто обязан помнить, что даже самый близкий друг потребует вернуть собственные средства. Кстати, «плохая память» должника является одной из самых распространенных причин конфликтов между родственниками и близкими людьми.

4. Частые запросы

Как правило, никто не любит просить о помощи, особенно когда речь заходит о финансах. Однако, к сожалению, есть люди, которые постоянно используют других, особенно тех, кто отличается отзывчивостью и безотказностью, и регулярно занимают у них деньги. В таких случаях вы должны быть очень осторожны. Если кто-то попросил у вас в долг более трех раз – даже если эти долги возвращаются через какое-то время – стоит подумать, доверять ли этому человеку и занимать ли ему в следующий раз.

5. Отсутствие сбережений

Когда люди дают в долг, многие из них вытаскивают эту сумму из своих сбережений. Проблема начинается тогда, когда кредитор сам нуждается в этих деньгах и просит более быстрого возврата. Заемщик, понятное дело, далеко не всегда спешит с этим возвратом, и тем более со всей суммой сразу. Такие ситуации крайне неприятны, поэтому стоит подумать заранее, нужно ли идти кому-то навстречу и одалживать ему деньги.

6. Прибыль и убытки

Когда мы даем деньги родственникам или друзьям, мы не требуем процентов. Это означает, что мы ничего не получаем взамен, кроме глубокой признательности и благодарности от человека. Конечно, ощущение того, что вы смогли помочь ближнему, – отличное чувство. Но что вы будете ощущать в тот момент, когда заемщик не сможет вернуть ваши деньги? Вы останетесь без сбережений, а это пренеприятная ситуация.

7. Межличностные отношения

Одалживание денег может глобально повлиять на отношения между друзьями или членами семьи. Особенно, когда деньги становятся первой и главной темой во время разговоров. Такие дискуссии могут привести к охлаждению отношений и возникновению конфликтов, что явно никому не пойдет на пользу. По этой причине заранее обдумайте вопрос о том, является ли ваш добрый жест в плане финансовой поддержки хорошей идеей или нет.

Текст: Flytothesky.ru