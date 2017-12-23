Как избавиться от излишнего перфекционизма?

Вы помешаны на чистоте и порядке? Постоянно переставляете вещи, чтобы заставить их «смотреться правильно?» Никогда не опаздываете на встречи? Нервно трясётесь над каждой деталью проекта, чтобы всё выглядело совершенно? Очень долго подготавливаетесь ко всему, что собираетесь делать? Что ж, тогда мы рады вас приветствовать, товарищ Перфекционист!





Однако для среднестатистического взрослого человека перфекционизм может стать стрессовой и контрпродуктивной нагрузкой. Осознаете ли вы это? Или уже успели прочувствовать на себе? Как от этого избавиться или хотя бы научиться справляться с таким качеством?

• Умейте вовремя отказаться. Помните, что отказ или остановка – это не всегда признак неудачи, а скорее свидетельство вашей зрелости и умения рационально распределить дефицитные ресурсы времени и энергии. Мудрый выбор!

• Составьте список своих волнений. Успокойте свои нервы, записав худшие страхи на бумаге. Через месяц вы, вероятно, будете смеяться над тем, что в основном окажется безобидными воспоминаниями. Иными словами, не стоит убиваться из-за мелочей.

• Избавьтесь от ощущения обреченности и неминуемости плохого. Работа, личные проблемы, счета – эти раздражающие факторы будут с вами всегда. Не стоит зацикливаться на них. Вместо того чтобы фиксировать, что нужно делать – просто сделайте это!

• Не страдайте из-за каждого принятого вами решения. Ежедневные решения и риски либо (а) идеально срабатывают и выводят вас на новый уровень, либо (б) не срабатывают и в этом случае служат вам важным жизненным уроком.

• Не позволяйте перфекционизму украсть ваше счастье. Стремление к совершенству во всем действительно лишает вас ощущения счастья. В результате возникает круговой цикл: перфекционизм – промедление – аналитический паралич. Места для счастья в этом цикле никогда нет, не было и не будет.

• Вам не нужно внешнее одобрение. Не требуйте отзывов и подтверждения от внешних источников. Вы сделали все возможное за счет собственных возможностей и ресурсов, не так ли? Значит, вы выполнили все хорошо и можете двигаться дальше. Научитесь довольствоваться тем, чего вы достигли.

• Измените способ мышления. Мы – сами себе злейшие враги. Помните об этом! Негативные мысли приводят к… еще большему количеству негативных мыслей.

• Просто остыньте и успокойтесь! Любые неудачи – это всегда временное явление. Эти вещи не характеризуют вас или вашу жизнь. Сделайте выводы и продолжайте движение.

• Сверхактивный ум – это ваша беда! Разум перфекциониста не знает покоя, вызывая перегрузку и истощение. Попробуйте ежедневную пятиминутную медитацию. Это даст вашему серому веществу немного угомониться и передохнуть. Медленное и глубокое дыхание порой способно творить чудеса.

• Благодарность имеет большое значение. Начинайте каждый день с составления краткого списка из 5 вещей, за которые вы благодарны. Плюсы такого перечисления заключаются в том, что вы увидите в письменном виде все то, что у вас уже есть в вашей жизни, и, возможно, перестанете переживать из-за мелочей.

• Найдите баланс. «Хорошо выполненное» лучше, чем «идеальное, но никогда так и не завершенное».

• Откажитесь от своих невероятно высоких стандартов. Будьте добры к себе. Не нужно безумно беспокоиться по поводу даже самой маленькой оплошности.

• Дайте себе разрешение на ошибку. Это совершенно не страшно. Постоянно напоминайте своему разуму перфекциониста: «Что самое худшее может случиться в этом конкретном случае?» Скорее всего, все совсем не так уж плохо, как вы думаете!

Текст: Flytothesky.ru