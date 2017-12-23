Как защитить свою славную ёлочку от домашних животных?

Иногда стоит задаться вопросом, считают ли ваши питомцы Новый Год и Рождество праздниками? Итак, если ваш любимчик скорее уничтожит ёлку вместо того, чтобы лежать под ней и любоваться мерцающими огоньками, вас нужно побеспокоиться о её безопасности. Есть идеи? Попытайтесь быть столь же изобретательными , как некоторые хозяева. Им это однозначно удалось!

1. Домашнюю лису обхитрили! Люди разрезали ёлку пополам и установили её на потолке. Чудесное высокотехнологичное решение.





2. А эти владельцы домашних животных знают, что единственный способ уберечь свое дерево в праздничный сезон, – это нагнать страху. Пылесосы – чудесные стражи порядка.





3. Как очень разозлить свою кошку? Поставьте лысую ёлку. И пусть три свисающие шарика издеваются над животным с высоты. Хотя вам все же стоить быть начеку.





4. До ёлки действительно трудно добраться, если она стоит в шкафу. Отличное решение!





5. Если вы испробовали все варианты с деревом, и они вам не подошли, просто подвесьте шарики к потолку.





6. У этих людей появилась изумительная идея, и они решили повесить ёлку на потолочный вентилятор. Единственным украшением, которое может быть в потенциальной опасности, – это висящая звезда на кончике.





7. Конструкция несложная, но эффективная. Клетка – весьма надежный вариант.





8. Собаки тоже могут угрожать вашей ёлке, потому мощный вольер для дерева станет его спасением.





9. Новогоднее дерево из кактуса почти неуязвимо – никому ведь не хочется исколоть свои лапы.





10. Еще одно гениальное применение пылесоса. Чрезмерное любопытство может быть худшим недостатком кошек, но они точно неглупые создания.





11. Если все остальное не сработало, просто заверните свою украшенную ёлку в плёнку. Это очень удобно! Когда праздники закончатся, вы можете вернуть ёлку на антресоли или чердак до следующего года, даже не разворачивая и не разбирая.





12. Удалите ветки с нижней половины дерева, и украсьте только верхушку. И не ставьте ёлку рядом с мебелью.





13. Если вы беспокоитесь о гирляндах и украшениях, украсьте только верхнюю часть ёлки. Нижняя часть будет выглядеть такой скучной и неинтересной, что ваш питомец, вероятно, проигнорирует её.





14. Вместо того чтобы покупать целое дерево, вы можете просто ограничиться ветками и прилепить их на стену. Подниматься по ним вашему коту будет довольно затруднительно.





15. Если вы хотите, чтобы ваш кот вообще не видел украшенную ёлку, задрапируйте её как-нибудь так.





16. А эта ёлка выглядит точь-в-точь как музейный экспонат. К ней так просто не приблизиться!





17. Идеальная 2D-ёлка – почти произведение искусства, которое вряд ли заинтересует ваших домашних любимцев.





18. Ограничьтесь просто украшением люстры, и все будут целы.





19. Самодельный лаконичный вариант, свисающий с потолка. Ваш питомец даже не узнает, что уже наступили праздники.





20. И, наконец, самый лучший способ сохранить елку целой и невредимой – это вынести её за пределы помещения, в идеале на балкон.





Текст: Flytothesky.ru

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