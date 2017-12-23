5 признаков того, что ваши духовные наставники пытаются связаться с вами

Вы когда-нибудь чувствовали, что после нескольких дней неосознанной тревожности у вас в голове словно зажигается лампочка? Или, может быть, к вам внезапно приходило решение, как будто кто-то нашептал вам правильные действия? Если вам случалось испытывать такое «внутреннее знание» о чем-то, возможно, это были ваши духовные наставники, указывающие правильное направление. Они могут приходить в любое время и по любой причине и стараются связаться с вами посредством знаков и ощущений, особенно если они знают, что вы боретесь и нуждаетесь в подсказке. А вы сами умеете эти знаки распознавать? Вот минимум пять сигналов, с помощью которых духовные проводники пытаются поговорить с вами:





1. В вашей жизни становится больше синхронных событий

Один из самых заметных способов общения вселенной с вами – это синхронизация. Что это, – спросите вы? В основном это означает, что всё просто становится на свои места, кусочки головоломки начинают складываться, и вы чувствуете, что находитесь на правильном пути. Например, происходят два события, которые не имеют видимой причинно-следственной связи, но они всё же связаны. Допустим, вы чувствуете себя безумно одиноко, и однажды вечером очень старый друг просто так звонит вам, чтобы поздороваться. Эти события могут произойти в любое время, поэтому обращайте на них внимание. Ваши духовные проводники просто хотят помочь вам и не дать сбиться с дороги. Особенно обратите внимание на повторяющиеся цифры. Многие мистики считают, что видеть 11:11 на часах означает, что ваши ангелы наблюдают за вами.

2. Вы чувствуете потустороннее присутствие во время медитации

Вы медитируете для того, чтобы успокоить свой разум и просто отключиться от внешнего мира на некоторое время. Однако знаете ли вы, что это один из самых «популярных» способов общения с вашими проводниками? В этом состоянии вы начинаете увеличивать частоту вибрации, которая буквально поднимает вас более высоко как духовно, так и ментально. Духовные наставники также «работают» на более высоких частотах, и вы можете с ними пересечься. Прислушайтесь к сигналам во время медитационной практики.

3. Вы видите странные сны

Наставники любят общаться с нами посредством снов, когда вы как бы полностью в другом мире, что облегчает контакт. Ваши сны вдруг становятся особенно яркими и интенсивными, что позволяет им по максимуму передавать вам сообщения. Духовные наставники могут послать вам определенные образы людей, с которыми вам суждено встретиться в реальной жизни, или показать что-то из будущего. Ваши сны очень важны, поэтому держите под рукой блокнот, чтобы записывать их, когда вы проснетесь. Не исключено, что вы сможете некоторые подсказки расшифровать и применить в своей жизни.

4. Вы постоянно сталкиваетесь с проблемами

Сколько раз вы чувствовали, что просто не в силах выдерживать натиск трудностей и проблемных ситуаций? Это происходит со всеми нами, но если посмотреть глубже, в этом тоже могут быть скрыты определенные послания. Если проблемы не прекращаются, возможно, наши духовные наставники хотят, чтобы мы изменили направление или научились менять свое отношение к каким-то вещам. Препятствия действительно делают нас сильнее, но они еще и показывают нам, что мы должны откорректировать свой путь, поскольку тот, на котором мы находимся, может завести в тупик.

5. Ваша интуиция усиливается

Один из способов узнать, насколько близко находятся ваши духовные наставники, – это обратить внимание на свою интуицию. Возможно, у вас запланировано свидание в ближайшие выходные, но вы чувствуете как-то не по себе. Это означает, что вселенная пытается сигнализировать о том, что человек либо не подходит вам, либо таит в себе какую-то опасность. Любые ощущения внутреннего дискомфорта – это голос вашей интуиции, предупреждающей вас о возможных угрозах.

Вселенная «разговаривает» с нами все время, и мы просто должны успокоить собственные мысли и настроиться на эти загадочные способы общения. Итак, обратите внимание на все знаки вокруг вас, потому что это могут быть ваши духовные проводники, которые стараются осветить ваш путь и помочь избавиться от вредного и ненужного.

Текст: Flytothesky.ru

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